Ley antibotellas en espera, discusión seguirá la próxima semana

Este miércoles 25 de marzo se debía discutir el proyecto de ley 408 “Que incrementa la pena a los funcionarios públicos que cobran y no trabajan y sanciona con pena de prisión a los servidores públicos que realicen dichos nombramientos”. Sin embargo, cuatro de los nueve miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales no asistieron.

“Vemos que de los nueve comisionados estaban presentes cinco, entonces queda otra vez sometida la comisión hasta la próxima semana, probablemente el día miércoles, donde esperamos que pueda dar este debate a las finales”, detalló la diputada Janine Prado al darse por terminada la sesión del miércoles. “Hacemos ese llamado a los diputados a estar presentes y ojalá apoyar el proyecto de ley denominado y conocido por la ciudadanía como antibotella, porque no solamente es una solicitud de esta diputada, sino es un llamado a los ciudadanos y hasta el propio presidente de la República, que en algún momento manifestó que no estaba para tanta gente y mucho más para aquellos que cobran sin realizar un servicio a la nación”, añadió.

En la comisión estaban presentes los diputados Roberto Zuñiga (Vamos), Janine Prado (Vamos), Luis Duke (Vamos), José Pérez Barboni (Seguimos) y Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas). Este grupo de diputados votó para que se aprobaran sendos proyectos de ley presentados por la Procuraduría de la Administración. Pero a la hora de votar por el proyecto “antibotella” se decidió reconvenir en otra fecha dónde estuvieran presentes más comisionados.

“Definitivamente fue una sesión extensa con los dos proyectos de la Procuraduría de la Administración, pero eso no justifica que solamente un lado de la mesa mantenga a cinco diputados presentes de la comisión mientras que otros cuatro se han ausentado”, apuntó el diputado Barboni. “Ojalá que en la próxima sesión se puedan abordar estos temas y los que quedaron en el tintero también. Lo importante es que sigamos debatiendo los proyectos sin importar el matiz político que decidamos defender y no pararnos de la comisión”, concluyó.

Los ausentes este miércoles fueron los diputados Didiano Pinilla (PRD), Raphael Buchanan (PRD), Shirley Castañedas (Realizando Metas) y Jairo Salazar (PRD).

A pesar de los cuestionamientos por las ausencias, el diputado Camacho, quien preside la comisión, recalcó que la votación no fue frenada por la ausencia de nadie.

“Al momento de llegar al proyecto había quorum y pudo llevarse a cabo la votación. Ella (la diputada Prado) pidió no votarla porque no contaba con mi voto”, señaló.