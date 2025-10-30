Mulino sobre proyectos anticorrupción: ‘En Panamá, la corrupción no necesita más leyes’

El presidente <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">José Raúl Mulino</a> se refirió este jueves 30 de octubre en su conferencia semanal al <b>rechazo de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional a dos proyectos de ley 291 y 292</b>, propuestos por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/luis-carlos-manuel-gomez-rudy" target="_blank">el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy</a>, con el fin de<b> fortalecer las investigaciones sobre los delitos relacionados a la corrupción</b>.'<i>En este país, la corrupción no necesita de más leyes. Hay que combatirla de verdad, con entereza y de frente. Honestamente, eso es lo que nos hace falta: hacerlo. Con las leyes que tenemos hay de sobra para resolver esos problemas en el país. Pero bueno, por alguna razón no pasa. Ese no es problema nuestro ni del Ejecutivo</i>', expresó el mandatario.Este 28 de octubre, la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/comision-de-gobierno-y-asuntos-constitucionales" target="_blank">Comisión de Gobierno</a> de la Asamblea Nacional frenó los dos proyectos de ley del titular del Ministerio Público como el <b>291, que adoptaba la Ley General Anticorrupción</b>, y el <b>No. </b><b>292, que modificaba los artículos del Código Penal relacionados a los delitos contra la administración pública</b>. La iniciativa incluso proponía la penalización de las conocidas como ‘botellas’.<b>Los diputados del partido oficialista Realizando Metas Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañeda, y Didiano Pinilla de Cambio Democrático</b>, así como los<b> suplentes de los diputados Jairo Salazar y Raphael Buchanan del Partido Revolucionario Democrático votaron en contra</b>.Por su parte, <b>los diputados de la coalición Vamos Janine Prado, Luis Duke y Roberto Zúñiga, así como el del Movimiento Otro Camino José Pérez Barboni dieron su voto afirmativo</b> a las propuestas de ley presentadas por el titular del Ministerio Público.