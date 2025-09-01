Licencia de paternidad podría pasar de tres a diez días con nuevo anteproyecto

El diputado por la libre postulación, Eduardo Alejandro Gaitán Beia, presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley para ampliar la licencia de paternidad, con el propósito de fortalecer el rol de los padres en los primeros días de vida de sus hijos y equiparar al país con los estándares regionales en materia de derechos familiares.

Gaitán subrayó que la familia constituye el pilar fundamental de la sociedad, donde se transmiten valores, principios y normas.

En ese contexto, la paternidad activa se convierte en una herramienta esencial para el bienestar de la niñez y para promover una sociedad más justa, en la que padres y madres compartan responsabilidades de cuidado.

“La presencia del padre desde el primer día no solo fortalece el vínculo con su hijo, sino que también apoya la recuperación de la madre”, destacó el diputado al sustentar su propuesta.

Panamá, rezagado frente a la región

Actualmente, Panamá concede tres días de licencia de paternidad, periodo considerado “insuficiente”, de acuerdo con el diputado, frente a las demandas familiares y frente a la región.

En comparación:

Países como Paraguay, Venezuela y Colombia ofrecen 14 días.

Ecuador y Perú conceden 10 días.

Uruguay se encuentra en trámite de extenderlo hasta 20 días.

El promedio regional es de seis días, lo que coloca a Panamá muy por debajo de sus pares latinoamericanos.