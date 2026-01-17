Licitan mantenimiento integral del estadio Rommel Fernández por $1.4 millones

Las empresas interesadas deberán cumplir con requisitos técnicos, financieros y de experiencia, que serán evaluados sobre un total de 100 puntos. En el aspecto financiero, se exige un índice de liquidez mínimo de 1.5, un endeudamiento máximo de 0.70 y una facturación anual equivalente al menos al 70% del valor de referencia del contrato.En cuanto a la experiencia, los proponentes deberán acreditar trabajos de mantenimiento integral y servicios de limpieza en instalaciones similares —como centros comerciales, hospitales o complejos deportivos— ejecutados en los últimos diez años, por montos iguales o superiores a $500,000.El equipo mínimo requerido incluye un gerente de proyecto, un gerente de mantenimiento y tres supervisores generales de limpieza y mantenimiento, entre otros perfiles técnicos.El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses, contados a partir de la orden de proceder. No obstante, la vigencia contractual se extenderá por 15 meses, con el objetivo de cubrir el proceso de liquidación y cierre administrativo. Los pagos se realizarán de forma mensual, condicionados al cumplimiento del plan anual de mantenimiento establecido por la entidad.