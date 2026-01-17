  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Licitan mantenimiento integral del estadio Rommel Fernández por $1.4 millones

Licitan mantenimiento integral del estadio Rommel Fernández por $1.4 millones
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 18/01/2026 00:00
El contrato licitado por Pandeportes contempla labores de mantenimiento preventivo y correctivo en 19 áreas del estadio Rommel Fernández, con el objetivo de preservar la inversión pública y asegurar condiciones seguras para eventos deportivos

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) abrió una licitación por mejor valor para contratar los servicios de mantenimiento integral del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con un precio de referencia de $1,483,364.02.

El acto público , identificado como la Licitación No. 2026-1-35-0-08-LV-010040, busca garantizar la conservación y operatividad de una de las principales infraestructuras deportivas del país, ubicada en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en el corregimiento de Juan Díaz.

Mantenimiento integral de la infraestructura

De acuerdo con las especificaciones técnicas del pliego, el contrato contempla el mantenimiento de toda la infraestructura del estadio y la mejora de los espacios destinados a la recreación familiar y deportiva.

El alcance del proyecto abarca 19 áreas críticas, que incluyen desde estructuras externas hasta sistemas técnicos y de seguridad, según se detalla en el pliego de cargos.

Entre los trabajos previstos se encuentra la limpieza y pintura de estacionamientos, muros, cercas y plazas, así como el mantenimiento del sistema de paneles de aluminio (ACM) y de los letreros principales del coliseo.

En el área deportiva, el contratista deberá encargarse del mantenimiento diario de la grama natural, que incluye corte en 104 ocasiones durante el año, procesos de aireación, fertilización y control de maleza. También se contempla la limpieza y conservación de la pista de atletismo de tartán.

Sistemas eléctricos, seguridad y áreas internas

El contrato incluye la revisión y reparación de los sistemas eléctricos, las plantas de emergencia, los sistemas de aire acondicionado, cuatro ascensores y los equipos de bombeo hidroneumático. En materia de seguridad, se establece un mantenimiento cuatrimestral del sistema de detección de incendios, del sistema de sonido y de la pantalla LED del estadio.

Asimismo, se realizarán labores de limpieza general en oficinas administrativas, camerinos, baños públicos, pasillos y áreas de gradas, con el fin de mantener condiciones adecuadas para atletas, personal y público en general.

Preservar una inversión reciente

Pandeportes sustenta la contratación en la necesidad de preservar la inversión realizada en 2024, cuando el estadio fue objeto de una rehabilitación integral. Según el pliego, la falta de un mantenimiento preventivo y correctivo podría provocar un deterioro progresivo de las mejoras ejecutadas.

El documento también señala que el uso continuo del recinto y su exposición a factores ambientales hacen indispensable una atención periódica de los sistemas instalados, para prolongar su vida útil y evitar fallas prematuras.

Otro aspecto clave es el cumplimiento de estándares internacionales, ya que el Rommel Fernández es sede habitual de la selección nacional de fútbol y de competencias de atletismo. La infraestructura debe cumplir con las normativas de la Liga Panameña de Fútbol y de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), especialmente en lo relativo a la calidad de la superficie de juego.

Requisitos para los proponentes

Las empresas interesadas deberán cumplir con requisitos técnicos, financieros y de experiencia, que serán evaluados sobre un total de 100 puntos. En el aspecto financiero, se exige un índice de liquidez mínimo de 1.5, un endeudamiento máximo de 0.70 y una facturación anual equivalente al menos al 70% del valor de referencia del contrato.

En cuanto a la experiencia, los proponentes deberán acreditar trabajos de mantenimiento integral y servicios de limpieza en instalaciones similares —como centros comerciales, hospitales o complejos deportivos— ejecutados en los últimos diez años, por montos iguales o superiores a $500,000.

El equipo mínimo requerido incluye un gerente de proyecto, un gerente de mantenimiento y tres supervisores generales de limpieza y mantenimiento, entre otros perfiles técnicos.

El plazo de ejecución del contrato será de 12 meses, contados a partir de la orden de proceder. No obstante, la vigencia contractual se extenderá por 15 meses, con el objetivo de cubrir el proceso de liquidación y cierre administrativo. Los pagos se realizarán de forma mensual, condicionados al cumplimiento del plan anual de mantenimiento establecido por la entidad.

VIDEOS
Lo Nuevo