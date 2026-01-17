Licitan mantenimiento integral del estadio Rommel Fernández por $1.4 millones

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) abrió una licitación por mejor valor para contratar los servicios de mantenimiento integral del estadio Rommel Fernández Gutiérrez, con un precio de referencia de $1,483,364.02. El acto público , identificado como la Licitación No. 2026-1-35-0-08-LV-010040, busca garantizar la conservación y operatividad de una de las principales infraestructuras deportivas del país, ubicada en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, en el corregimiento de Juan Díaz.

Mantenimiento integral de la infraestructura

De acuerdo con las especificaciones técnicas del pliego, el contrato contempla el mantenimiento de toda la infraestructura del estadio y la mejora de los espacios destinados a la recreación familiar y deportiva. El alcance del proyecto abarca 19 áreas críticas, que incluyen desde estructuras externas hasta sistemas técnicos y de seguridad, según se detalla en el pliego de cargos. Entre los trabajos previstos se encuentra la limpieza y pintura de estacionamientos, muros, cercas y plazas, así como el mantenimiento del sistema de paneles de aluminio (ACM) y de los letreros principales del coliseo. En el área deportiva, el contratista deberá encargarse del mantenimiento diario de la grama natural, que incluye corte en 104 ocasiones durante el año, procesos de aireación, fertilización y control de maleza. También se contempla la limpieza y conservación de la pista de atletismo de tartán. Sistemas eléctricos, seguridad y áreas internas El contrato incluye la revisión y reparación de los sistemas eléctricos, las plantas de emergencia, los sistemas de aire acondicionado, cuatro ascensores y los equipos de bombeo hidroneumático. En materia de seguridad, se establece un mantenimiento cuatrimestral del sistema de detección de incendios, del sistema de sonido y de la pantalla LED del estadio. Asimismo, se realizarán labores de limpieza general en oficinas administrativas, camerinos, baños públicos, pasillos y áreas de gradas, con el fin de mantener condiciones adecuadas para atletas, personal y público en general.

Preservar una inversión reciente

Pandeportes sustenta la contratación en la necesidad de preservar la inversión realizada en 2024, cuando el estadio fue objeto de una rehabilitación integral. Según el pliego, la falta de un mantenimiento preventivo y correctivo podría provocar un deterioro progresivo de las mejoras ejecutadas. El documento también señala que el uso continuo del recinto y su exposición a factores ambientales hacen indispensable una atención periódica de los sistemas instalados, para prolongar su vida útil y evitar fallas prematuras. Otro aspecto clave es el cumplimiento de estándares internacionales, ya que el Rommel Fernández es sede habitual de la selección nacional de fútbol y de competencias de atletismo. La infraestructura debe cumplir con las normativas de la Liga Panameña de Fútbol y de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), especialmente en lo relativo a la calidad de la superficie de juego.

Requisitos para los proponentes