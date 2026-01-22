Lista completa: 21 aspirantes al cargo de Subcontralor General

La Comisión de Credenciales deberá ahora verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales, revisar la documentación presentada y evaluar aspectos relacionados con la ética y la idoneidad de los postulantes. Finalizado este proceso, se elaborará una lista de candidatos elegibles que será remitida al pleno de la Asamblea Nacional para su consideración.Este proceso se activa tras la renuncia del Subcontralor General, quien había asumido el cargo en enero de 2025, decisión que fue confirmada por la Contraloría General de la República mediante un comunicado oficial. En ese pronunciamiento, la entidad subrayó que las funciones de la Subcontraloría continúan desarrollándose con normalidad, en estricto apego a la ley y a los principios de transparencia y eficiencia en la gestión pública.