Lista completa: 21 aspirantes al cargo de Subcontralor General

El nuevo subcontralor deber ser ratificado por la Asamblea Nacional. Archivo | La Estrella de Panamá
Ismael Gordón Guerrel
  • 22/01/2026 17:08
La Comisión de Credenciales evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales de 21 aspirantes a la Subcontraloría

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional inició el proceso de análisis de los aspirantes al cargo de Subcontralor General de la República, tras declararse oficialmente abierto el periodo de postulaciones luego de la renuncia del funcionario que ocupaba el puesto.

De acuerdo con la información remitida por la Secretaría General de la Asamblea Nacional, 21 ciudadanos presentaron su postulación y entregaron la documentación requerida para optar por el cargo, conforme a lo establecido en el artículo 279 de la Constitución Política.

A continuación, la lista completa de aspirantes:

Manuel De Jesús Morales Salazar

Adolfo Antonio Mela González

Eustorgio Enrique Otero Castillo

Yatleen Del Carmen Quintero Olmos

Joel Enrique Caballero Lezcano

René Díaz Martínez

Francisco Alcides Mendizábal Palma

Alejandro Aragón Moscoso

Francisco Javier Campos Martínez

Brenda María Valderrama Alvendas

Carlos Antonio Carrasquilla Zamora

Oliver Enrique Serrano Espinosa

José Rolando González Chang

Omar Virgilio Castillo Rodríguez

Lilia Liu Chang

Jean Carlo Del Cid

César Augusto Contreras Fajardo

Omar Enrique Gómez Mercado

Jorge XI Olivardia Macías

Erika Yanori Flores De La Rosa

Arturo Amado Pérez Pitty

La Comisión de Credenciales deberá ahora verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales, revisar la documentación presentada y evaluar aspectos relacionados con la ética y la idoneidad de los postulantes. Finalizado este proceso, se elaborará una lista de candidatos elegibles que será remitida al pleno de la Asamblea Nacional para su consideración.

Este proceso se activa tras la renuncia del Subcontralor General, quien había asumido el cargo en enero de 2025, decisión que fue confirmada por la Contraloría General de la República mediante un comunicado oficial. En ese pronunciamiento, la entidad subrayó que las funciones de la Subcontraloría continúan desarrollándose con normalidad, en estricto apego a la ley y a los principios de transparencia y eficiencia en la gestión pública.

