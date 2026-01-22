Lista completa: 21 aspirantes al cargo de Subcontralor General

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional inició el proceso de análisis de los aspirantes al cargo de Subcontralor General de la República, tras declararse oficialmente abierto el periodo de postulaciones luego de la renuncia del funcionario que ocupaba el puesto.

De acuerdo con la información remitida por la Secretaría General de la Asamblea Nacional, 21 ciudadanos presentaron su postulación y entregaron la documentación requerida para optar por el cargo, conforme a lo establecido en el artículo 279 de la Constitución Política.