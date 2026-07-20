Lluvias golpean Bocas del Toro: río se desborda y comunidades quedan sin acceso este lunes

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene el monitoreo en la provincia de Bocas del Toro luego de las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este lunes 20 de julio de 2026, que dejaron afectaciones en dos corregimientos.

Alison González, encargada de Operaciones del Sinaproc, informó que las zonas afectadas corresponden a los corregimientos de Valle Risco y Nance del Risco.

De acuerdo con el reporte, la mayor afectación se registra en Valle Risco, donde el desbordamiento del río Riko provocó daños principalmente en áreas de cultivo.

Mientras que en Nance del Risco, dos comunidades permanecen sin acceso debido a un deslizamiento de tierra que cubrió gran parte de la vía de entrada. Ante esta situación, el Sinaproc mantiene coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para realizar labores de limpieza y recuperación de la carretera que permita restablecer el acceso a estas comunidades.

La entidad indicó que, desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones en la provincia y la evolución de las zonas afectadas.