Lo que debes saber: las noticias de Panamá y el mundo este miércoles 8 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este miércoles 8 de julio por noticias en los ámbitos económico, político, judicial, de salud y entretenimiento.

-La Secretaría Nacional de Energía anunció una reducción en los precios de los combustibles que entrará en vigor este viernes 10 de julio. La gasolina de 95 octanos bajará 0.5 centavos por litro, la de 91 octanos disminuirá 0.3 centavos y el diésel bajo en azufre registrará una rebaja de 1.6 centavos por litro.

-El presidente de la República vetó en su totalidad el proyecto de Ley 571, presentado por el diputado del PRD, Benicio Robinson, que proponía modificar la Ley 304 de 2022 sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociadas.

-El Consejo Nacional de Periodismo (CNP), el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) y la Asociación de Periodistas de Chiriquí (APC) rechazaron las denuncias que calificaron como infundadas contra publicaciones de La Estrella de Panamá en Instagram, al considerar que representan un riesgo para la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

-El Ministerio de Salud informó que se encuentra en la fase final del proceso administrativo y presupuestario para cancelar los sobresueldos pendientes a los médicos internos que laboran en Darién. Además, reiteró que no reducirá las exigencias para aprobar el examen de ingreso al internado médico.

-Se conoció que el cantante canadiense Justin Bieber participará en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de Fútbol 2026, donde compartirá escenario con artistas como Shakira, Madonna y el grupo surcoreano BTS.