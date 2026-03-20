Lo que está pasando con el agua en Los Santos: MINSA explica y da recomendaciones

Una nueva alerta sanitaria ha sido emitida en Panamá. El Ministerio de Salud de Panamá advirtió que el agua que llega a los hogares en el corregimiento de Llano de Piedra, distrito de Las Tablas, no es apta para el consumo humano, tras detectarse irregularidades en su calidad.

La medida, anunciada este 20 de marzo de 2026, ha encendido las alarmas entre residentes de la provincia de Los Santos, quienes ahora deben tomar precauciones inmediatas para evitar riesgos a la salud.

¿Qué está pasando con el agua?

Según el comunicado oficial, las evaluaciones realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y verificadas por el MINSA, evidenciaron cambios en los parámetros de calidad del agua, así como la presencia de microorganismos fuera de los niveles permitidos.

Este hallazgo implica que el agua distribuida actualmente podría representar un riesgo sanitario si se consume directamente del grifo.

Recomendación urgente: hervir el agua

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomendaron a la población:

- Hervir el agua entre 3 y 5 minutos antes de consumirla

- Evitar ingerir agua directamente del grifo

- Mantener medidas de higiene estrictas en la manipulación del agua

Estas acciones buscan reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales u otras afectaciones derivadas de la contaminación.

Llamado a la población

Tanto el MINSA como el IDAAN reiteraron su compromiso con la seguridad del agua potable y pidieron a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, ante posibles actualizaciones sobre la situación.

Mientras tanto, residentes de Llano de Piedra y áreas cercanas permanecen atentos a nuevas medidas, en medio de la preocupación por la calidad del agua que consumen a diario.

La alerta se mantiene vigente hasta nuevo aviso.