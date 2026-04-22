Lotería de Panamá 2026: consulta los últimos sorteos y comprueba tu billete

Si participaste en los sorteos recientes, aquí puedes revisar los <b>últimos resultados de la <a href="/tag/-/meta/loteria-de-panama">Lotería de Panamá</a></b>, con el desglose de primer, segundo y tercer premio por fecha.<b>Enero: resultados completos</b><b>Domingo</b><b>Ene. 4:</b>1er premio: 05872do premio: 69833er premio: 4590<b>Ene. 11:</b>1er premio: 42592do premio: 65373er premio: 6530<b>Ene. 18:</b>1er premio: 95392do premio: 42573er premio: 2275<b>Ene. 25:</b>1er premio: 39422do premio: 68263er premio: 8408<b>Miércoles</b><b>Ene. 7:</b>1er premio: 88842do premio: 41303er premio: 5506<b>Ene. 14:</b>1er premio: 37572do premio: 77473er premio: 2802<b>Ene. 21:</b>1er premio: 05512do premio: 14763er premio: 3932<b>Ene. 28:</b>1er premio: 68292do premio: 39123er premio: 1883<b>Febrero: números sorteados</b><b>Domingo</b><b>Feb. 1:</b>1er premio: 58632do premio: 81023er premio: 1212<b>Feb. 8:</b>1er premio: 75012do premio: 70973er premio: 8145<b>Feb. 15:</b>1er premio: 04992do premio: 29753er premio: 3376<b>Feb. 22:</b>1er premio: 97752do premio: 50053er premio: 5979<b>Miércoles</b><b>Feb. 4:</b>1er premio: 74382do premio: 38263er premio: 7987<b>Feb. 11:</b>1er premio: 66822do premio: 54243er premio: 4412<b>Feb. 18:</b>1er premio: 58282do premio: 49493er premio: 9274<b>Feb. 25:</b>1er premio: 27352do premio: 72933er premio: 2674<b>Marzo: resultados recientes</b><b>Domingo</b><b>Mar. 1:</b>1er premio: 30472do premio: 03613er premio: 4391<b>Mar. 8:</b>1er premio: 75652do premio: 04213er premio: 6513<b>Mar. 15:</b>1er premio: 09762do premio: 97753er premio: 0994<b>Mar. 22:</b>1er premio: 35222do premio: 68123er premio: 3143<i><b>Mar. 29:</b></i>1er premio: 83642do premio: 36573er premio: 3028<b>Miércoles</b>Mar. 4: 1er premio: 3975 - 2do premio: 9484 - 3er premio: 2676Mar. 11: 1er premio: 0854 - 2do premio: 1957 - 3er premio: 6371Mar. 18: 1er premio: 3755 - 2do premio: 2949 - 3er premio: 9680Mar. 25: 1er premio: 6915 - 2do premio: 1573 - 3er premio: 1871<b>Abril: últimos resultados</b><b>Domingo</b><b>Abr. 5:</b>1er premio: 53492do premio: 89523er premio: 2891<b>Abr. 12:</b>1er premio: 79642do premio: 52113er premio: 6713<b>Abr. 19:</b>1er premio: 752122do premio: 472533er premio: 85747<b>Miércoles</b><b>Abr. 1:</b>1er premio: 35612do premio: 70653er premio: 2408<b>Abr. 8:</b>1er premio: 42522do premio: 54593er premio: 3532<b>Abr. 15:</b>1er premio: 58282do premio: 86383er premio: 4883