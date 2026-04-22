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Lotería de Panamá 2026: consulta los últimos sorteos y comprueba tu billete

Lotería de Panamá 2026: consulta los últimos sorteos y comprueba tu billete
Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 22/04/2026 13:03
Aquí puedes verificar los resultados de la lotería de Panamá desde enero a abril de 2026.

Si participaste en los sorteos recientes, aquí puedes revisar los últimos resultados de la Lotería de Panamá, con el desglose de primer, segundo y tercer premio por fecha.

Enero: resultados completos

Domingo

Ene. 4:

1er premio: 0587

2do premio: 6983

3er premio: 4590

Ene. 11:

1er premio: 4259

2do premio: 6537

3er premio: 6530

Ene. 18:

1er premio: 9539

2do premio: 4257

3er premio: 2275

Ene. 25:

1er premio: 3942

2do premio: 6826

3er premio: 8408

Miércoles

Ene. 7:

1er premio: 8884

2do premio: 4130

3er premio: 5506

Ene. 14:

1er premio: 3757

2do premio: 7747

3er premio: 2802

Ene. 21:

1er premio: 0551

2do premio: 1476

3er premio: 3932

Ene. 28:

1er premio: 6829

2do premio: 3912

3er premio: 1883

Febrero: números sorteados

Domingo

Feb. 1:

1er premio: 5863

2do premio: 8102

3er premio: 1212

Feb. 8:

1er premio: 7501

2do premio: 7097

3er premio: 8145

Feb. 15:

1er premio: 0499

2do premio: 2975

3er premio: 3376

Feb. 22:

1er premio: 9775

2do premio: 5005

3er premio: 5979

Miércoles

Feb. 4:

1er premio: 7438

2do premio: 3826

3er premio: 7987

Feb. 11:

1er premio: 6682

2do premio: 5424

3er premio: 4412

Feb. 18:

1er premio: 5828

2do premio: 4949

3er premio: 9274

Feb. 25:

1er premio: 2735

2do premio: 7293

3er premio: 2674

Marzo: resultados recientes

Domingo

Mar. 1:

1er premio: 3047

2do premio: 0361

3er premio: 4391

Mar. 8:

1er premio: 7565

2do premio: 0421

3er premio: 6513

Mar. 15:

1er premio: 0976

2do premio: 9775

3er premio: 0994

Mar. 22:

1er premio: 3522

2do premio: 6812

3er premio: 3143

Mar. 29:

1er premio: 8364

2do premio: 3657

3er premio: 3028

Miércoles

Mar. 4: 1er premio: 3975 - 2do premio: 9484 - 3er premio: 2676

Mar. 11: 1er premio: 0854 - 2do premio: 1957 - 3er premio: 6371

Mar. 18: 1er premio: 3755 - 2do premio: 2949 - 3er premio: 9680

Mar. 25: 1er premio: 6915 - 2do premio: 1573 - 3er premio: 1871

Abril: últimos resultados

Domingo

Abr. 5:

1er premio: 5349

2do premio: 8952

3er premio: 2891

Abr. 12:

1er premio: 7964

2do premio: 5211

3er premio: 6713

Abr. 19:

1er premio: 75212

2do premio: 47253

3er premio: 85747

Miércoles

Abr. 1:

1er premio: 3561

2do premio: 7065

3er premio: 2408

Abr. 8:

1er premio: 4252

2do premio: 5459

3er premio: 3532

Abr. 15:

1er premio: 5828

2do premio: 8638

3er premio: 4883

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