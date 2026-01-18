Lujo con sabor a café: Panamá presenta ‘La Cosecha 2026’ en Madrid

Panamá promocionará el café más caro del mundo en la experiencia premium de <b>La Cosecha</b> en la <b>Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026)</b>, la cual se realizará del 18 al 22 de enero en<b> Madrid, España</b>. En este espacio, se lanzará oficialmente los paquetes turísticos para 2026, bajo el liderazgo del gastrónomo Jorge Chanis y con un enfoque en sostenibilidad. '<i>Fitur es una plataforma estratégica para mostrar que el turismo puede ser transformador cuando tiene raíces en la comunidad, la naturaleza y el producto local</i>', afirmó Chanis, quien lidera esta participación como promotor independiente del destino.<b>Café de origen y experiencias 2026</b>Durante los cinco días de feria, La Cosecha aliada con la agencia de viajes con más de 30 años de experiencia Klassic Travel ofrecerá a los asistentes una muestra del universo del café Geisha panameño, con degustaciones de café cultivado en fincas centenarias y una presentación de los paquetes turísticos 2026. Estas experiencias incluyen acceso exclusivo a los cafetales más prestigiosos del país, donde los visitantes recorren fincas icónicas de Boquete y descubren el proceso completo detrás de cada taza, desde la cereza hasta la copa. La experiencia incluye un ritual del café, visitas guiadas, catas sensoriales y encuentros íntimos con los productores locales, caminatas entre montañas y cafetales y cenas de autor al aire libre en escenarios que conectan la alta cocina con la tierra que inspira cada plato.'<i>En Panamá, el verdadero lujo no está en lo inaccesible, sino en lo que brota de nuestra tierra, se sirve en una taza, y ahora también se celebra en concierto. La Cosecha 2026 será, sin duda, nuestro capítulo más emocionante hasta ahora</i>', afirma <b>Jorge Chanis Barahona</b>, <b>creador de </b><i>La Cosecha.</i>