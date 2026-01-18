Lujo con sabor a café: Panamá presenta ‘La Cosecha 2026’ en Madrid

Panamá promocionará el café más caro del mundo en la experiencia premium de La Cosecha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026), la cual se realizará del 18 al 22 de enero en Madrid, España.

En este espacio, se lanzará oficialmente los paquetes turísticos para 2026, bajo el liderazgo del gastrónomo Jorge Chanis y con un enfoque en sostenibilidad.

“Fitur es una plataforma estratégica para mostrar que el turismo puede ser transformador cuando tiene raíces en la comunidad, la naturaleza y el producto local”, afirmó Chanis, quien lidera esta participación como promotor independiente del destino.

Café de origen y experiencias 2026

Durante los cinco días de feria, La Cosecha aliada con la agencia de viajes con más de 30 años de experiencia Klassic Travel ofrecerá a los asistentes una muestra del universo del café Geisha panameño, con degustaciones de café cultivado en fincas centenarias y una presentación de los paquetes turísticos 2026.

Estas experiencias incluyen acceso exclusivo a los cafetales más prestigiosos del país, donde los visitantes recorren fincas icónicas de Boquete y descubren el proceso completo detrás de cada taza, desde la cereza hasta la copa.

La experiencia incluye un ritual del café, visitas guiadas, catas sensoriales y encuentros íntimos con los productores locales, caminatas entre montañas y cafetales y cenas de autor al aire libre en escenarios que conectan la alta cocina con la tierra que inspira cada plato.

“En Panamá, el verdadero lujo no está en lo inaccesible, sino en lo que brota de nuestra tierra, se sirve en una taza, y ahora también se celebra en concierto. La Cosecha 2026 será, sin duda, nuestro capítulo más emocionante hasta ahora”, afirma Jorge Chanis Barahona, creador de La Cosecha.