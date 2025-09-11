Mantenimiento en planta de Mendoza afectará suministro de agua en Panamá Oeste

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha anunciado un mantenimiento programado en la Planta Potabilizadora de Mendoza para este viernes, 12 de septiembre de 2025.

Los trabajos, que se realizarán en la toma de agua cruda, comenzarán a las 8:00 a.m. y se extenderán hasta las 12:00 p.m. Durante este periodo de cuatro horas, la planta operará al 75% de su capacidad.

Como resultado de esta medida preventiva, se espera que algunas áreas de la provincia de Panamá Oeste experimenten baja presión o intermitencia en el servicio de agua potable.

La ACP ha pedido la comprensión de los residentes mientras se llevan a cabo estas labores, que son esenciales para garantizar la calidad y continuidad del servicio a largo plazo.

Se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos.