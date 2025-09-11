Mantenimiento en planta de Mendoza afectará suministro de agua en Panamá Oeste

La <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP) </a></b>ha anunciado un mantenimiento programado en la <b><a href="/tag/-/meta/potabilizadora-de-mendoza">Planta Potabilizadora de Mendoza</a></b> para este viernes, 12 de septiembre de 2025.Los trabajos, que se realizarán en la toma de agua cruda, comenzarán a las 8:00 a.m. y se extenderán hasta las 12:00 p.m. Durante este periodo de cuatro horas, la planta operará al 75% de su capacidad.Como resultado de esta medida preventiva, se espera que algunas áreas de la provincia de Panamá Oeste experimenten baja presión o intermitencia en el servicio de agua potable. La ACP ha pedido la comprensión de los residentes mientras se llevan a cabo estas labores, que son esenciales para garantizar la calidad y continuidad del servicio a largo plazo.Se recomienda a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias, como almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo que duren los trabajos.