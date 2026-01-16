Marcela Hernández asume como directora interina de la Lotería

Tras la renuncia de Saquina Indira Jaramillo Adam al cargo de directora general de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), el presidente José Raúl Mulino designó a Marcela Hernández Fernández como directora general encargada de la institución, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 1, publicado este viernes 16 de enero en la Gaceta Oficial.

La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por Mulino, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El documento establece que Hernández Fernández asumirá el cargo de manera interina, hasta que se designe a un titular.

Jaramillo había sido nombrada directora general de la LNB mediante el Decreto Ejecutivo No. 94 del 8 de agosto de 2024.

Tras su salida, el Mulino recurrió a la estructura organizativa de la institución, que contempla una Subdirección General, conforme al Decreto de Gabinete No. 224 del 16 de julio de 1969.

En ese marco legal, se dispuso que Hernández Fernández, asuma la dirección general encargada de la Lotería Nacional de Beneficencia.

La designación comenzará a regir a partir de la toma de posesión, según lo establece el decreto.

El documento oficial indica que la medida se adopta en apego a la normativa vigente que regula la organización y funcionamiento de la LNB y cumple con los requisitos legales para su entrada en vigencia.