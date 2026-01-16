Marcela Hernández asume como directora interina de la Lotería Nacional tras renuncia de Jaramillo

Tras la renuncia de Saquina Indira Jaramillo Adam al cargo de directora general de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a>, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">el presidente<b> </b>José Raúl Mulino</a> designó a Marcela Hernández Fernández como directora general encargada de la institución, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 1, publicado este viernes 16 de enero en la <b>Gaceta Oficial.</b>La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por Mulino, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. El documento establece que Hernández Fernández asumirá el cargo de manera interina, hasta que se designe a un titular.Jaramillo había sido nombrada directora general de la LNB mediante el Decreto Ejecutivo No. 94 del 8 de agosto de 2024. <b>Tras su salida, el Mulino recurrió a la estructura organizativa de la institución, que contempla una Subdirección General, conforme al Decreto de Gabinete No. 224 del 16 de julio de 1969.</b>En ese marco legal, se dispuso que Hernández Fernández, asuma la dirección general encargada de la Lotería Nacional de Beneficencia. La designación comenzará a regir a partir de la toma de posesión, según lo establece el decreto.El documento oficial indica que la medida se adopta en apego a la normativa vigente que regula la organización y funcionamiento de la LNB y cumple con los requisitos legales para su entrada en vigencia.