Marisol Barría sí esta viva, así lo confirma jueza y el Ministerio Público

Uno de los elementos más relevantes expuestos por la defensa fue que, hasta la fecha, no existe una certificación oficial que acredite la muerte de Barría.Plicett detalló que el Ministerio Público realizó recientemente una inspección en el Tribunal Electoral, el pasado 30 de marzo, sin lograr obtener un documento que confirme el fallecimiento.'Si una persona no está certificada como muerta, la pregunta es: ¿está viva o no?', planteó.El abogado añadió que este aspecto fue reconocido en audiencia, lo que llevó a la jueza a considerar el caso como atípico.Asimismo, recordó que el cuerpo exhumado durante la investigación no coincidió, según pruebas de ADN, con los padres de Barría, lo que, a su criterio, debilita la base probatoria de la condena.