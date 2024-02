Martinelli ‘estoy seguro que mis simpatizantes votarán por Mulino’

Ricardo Martinelli, candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianzas aseguró que de llegar a ser inhabilitado, sus simpatizantes votarán por José Raúl Mulino, quien sería el abanderado de ambos partidos.

“De todas maneras vamos a estar juntos... los dos juntos vamos a ganar la presidencia en el 2024”, expresó Martinelli.

A pesar que este rechazo de la Sala Segunda de lo Penal del recurso de casación presentado por los abogados defensores del expresidente Ricardo Martnelli, que respalda el fallo de la jueza Baloisa Marquínez que lo condenado a 128 meses de prisión (10 años y ocho meses) por el delito de blanqueo de capitales en calidad de autor por el caso conocido como New Business, el exmendatario indicó que todavía “falta mucha agua por pasar debajo del puente y creo que esto no se va a llegar a dar”, dijo.

Martinelli aún sigue siendo candidato presidencial ya que según el Tribunal Electoral una vez concluidos todos los trámites legales llevados adelante por el Órgano Judicial, les corresponderá a los fiscales administrativos electorales solicitar la inhabilitación de la candidatura conforme lo establece el numeral 9 del artículo 620 del Código Electoral.Indicó que son los juzgados administrativos electorales, los que deben pronunciarse sobre dicha la solicitud de inhabilitación, de acuerdo con el numeral 10 del artículo 615 del Código Electoral.

“Mi candidatura sigue en firme, por eso estos tipos me quieren sacar de la contienda porque están cabreados que vaya a carnavalear, me van a ver qué vamos hacer”, exclamó Martinelli.

Por otra parte, tras las declaraciones del pasado sábado de la candidata presidencial por la libre postulación y a la Alcaldía de San Miguelito por RM y Alianza, Zulay Rodríguez en el que señaló que no apoyaría a José Raúl Mulino en caso de que resulte ser el candidato presidencial, Martinelli manifestó que conversará con ella “como bien dijo José Raúl ellos no han hablado y me tocará a mi hablar”.

Rodríguez señaló además que aunque no tiene nada en contra de Mulino, su alianza natural es con Ricardo Martinelli.