Más de 50 alertas por medicamentos falsificados, ¿cuál es el riesgo en Panamá?

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>, a través de la D<b>irección Nacional de Farmacias y Droga</b>, ha puesto en marcha una campaña nacional para combatir la creciente amenaza de los medicamentos falsificados y de baja calidad. La campaña se desarrolla bajo el lema <b>'Alto. No todo lo que parece es salud, denuncia la falsificación y salva tu vida'</b>, la iniciativa busca alertar a la población sobre los riesgos de estos productos, que representan una grave amenaza para la salud pública.El <b><a href="/tag/-/meta/fernando-boyd-galindo">ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo</a></b>, señaló que, debido a la estratégica posición logística de Panamá, el país es un punto vulnerable para la entrada de estos productos ilícitos. El auge del comercio electrónico y los canales de venta informales complican aún más la vigilancia, facilitando la circulación de medicamentos que pueden ser ineficaces o incluso mortales.<b>¿Qué cifras se manejan en Panamá sobre los medicamentos falsificados?</b>Las autoridades de salud en Panamá han demostrado el alcance del problema con incautaciones significativas. Durante la <b>Operación Pangea XV</b> en 2022, se decomisaron más de <b>275 mil unidades de medicamentos sin registro sanitario</b>, valoradas en más de <b>B/. 222 mil dólares</b>. Este esfuerzo conjunto, que involucró a la <b>Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y el Ministerio Público</b>, incluyó la verificación de establecimientos físicos y la intervención de miles de enlaces digitales.Para enfrentar este desafío, el Minsa ha delineado un plan de acción con varias estrategias clave:<b>- Fortalecer la fiscalización:</b> Aumentar las inspecciones y la colaboración con Aduanas para cerrar las rutas de entrada de estos productos.<b>- Implementar tecnología de trazabilidad:</b> Usar códigos únicos y plataformas digitales para que los consumidores puedan verificar la autenticidad de los medicamentos.<b>- Concientizar a la ciudadanía:</b> Lanzar campañas para educar a la población sobre cómo evitar comprar medicamentos en sitios no autorizados, especialmente en línea.<b>- Capacitar al personal de salud:</b> Entrenar a los profesionales para que puedan detectar productos sospechosos y reportar cualquier evento adverso de manera oportuna.<b>- Reforzar la cooperación internacional:</b> Trabajar con organizaciones como la OPS y la OMS para compartir experiencias y estrategias exitosas.El Minsa reafirma su compromiso de garantizar que los panameños tengan acceso a medicamentos seguros y de calidad, un pilar fundamental para la salud de toda la nación. ¿Sabe usted cómo identificar si un medicamento es auténtico antes de comprarlo?