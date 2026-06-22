Matrimonio igualitario en América Latina: Colectivos exigen a los países de la OEA cumplir con la Corte IDH

Diversas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos LGBTIQ+ se pronunciaron este lunes 22 de junio, en la víspera de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para hacer un llamado a los países miembros a impulsar reformas legales que garanticen el acceso al matrimonio civil igualitario para las parejas del mismo sexo en toda la región.

La carta abierta, difundida por la Fundación Iguales, sostiene que el reconocimiento legal de estas uniones constituye una obligación derivada de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, además de una medida necesaria para garantizar la igualdad ante la ley.

En el documento, los firmantes recuerdan que la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que negar el acceso al matrimonio civil a las parejas del mismo sexo vulnera derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, destacan que la Corte determinó que los Estados tienen la obligación de garantizar a estas parejas el acceso al matrimonio en igualdad de condiciones y con los mismos derechos y responsabilidades que las parejas heterosexuales.

En este sentido, las organizaciones señalan que el matrimonio igualitario ya es una realidad en 39 países alrededor del mundo, incluidos cerca de una docena en las Américas. De acuerdo con la carta, más del 70 % de la población de América Latina reside actualmente en países donde las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio civil.

Asimismo, los firmantes argumentan que la experiencia de países como Canadá, México, Uruguay y Chile demuestra que el reconocimiento del matrimonio igualitario ha fortalecido la protección de las familias y ha permitido garantizar derechos relacionados con la herencia, la seguridad social, la toma de decisiones médicas y el reconocimiento de vínculos familiares.

“Todas las familias merecen reconocimiento y protección ante la ley, incluidas las parejas del mismo sexo que buscan la estabilidad y la seguridad que brinda el matrimonio civil”, señala la carta.