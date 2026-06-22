Matrimonio igualitario en América Latina: Colectivos exigen a los países de la OEA cumplir con la Corte IDH

Diversas organizaciones de <b>derechos humanos</b> y de defensa de los derechos <b><a href="/tag/-/meta/orgullo-gay">LGBTIQ+</a></b> se pronunciaron este lunes 22 de junio, en la víspera de la <b>56.ª Asamblea General de la <a href="/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos">Organización de los Estados Americanos (OEA)</a></b>, para hacer un llamado a los países miembros a impulsar reformas legales que garanticen el acceso al <b>matrimonio civil igualitario</b> para las parejas del mismo sexo en toda la región.La carta abierta, difundida por la <b>Fundación Iguales</b>, sostiene que el reconocimiento legal de estas uniones constituye una obligación derivada de los compromisos internacionales en materia de <b>derechos humanos</b>, además de una medida necesaria para garantizar la <b>igualdad ante la ley</b>.En el documento, los firmantes recuerdan que la <b>Opinión Consultiva OC-24/17</b> de la <b><a href="/tag/-/meta/cidh-corte-interamericana-de-derechos-humanos">Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)</a></b> estableció que negar el acceso al <b>matrimonio civil</b> a las parejas del mismo sexo vulnera derechos protegidos por la <b>Convención Americana sobre Derechos Humanos</b>. Asimismo, destacan que la Corte determinó que los Estados tienen la obligación de garantizar a estas parejas el acceso al matrimonio en igualdad de condiciones y con los mismos derechos y responsabilidades que las parejas heterosexuales.En este sentido, las organizaciones señalan que el <b>matrimonio igualitario</b> ya es una realidad en 39 países alrededor del mundo, incluidos cerca de una docena en las Américas. De acuerdo con la carta, más del 70 % de la población de <b><a href="/tag/-/meta/america-latina">América Latina</a></b> reside actualmente en países donde las parejas del mismo sexo pueden contraer <b>matrimonio civil</b>.Asimismo, los firmantes argumentan que la experiencia de países como <b>Canadá</b>, <b>México</b>, <b>Uruguay</b> y <b>Chile</b> demuestra que el reconocimiento del <b>matrimonio igualitario</b> ha fortalecido la protección de las familias y ha permitido garantizar derechos relacionados con la herencia, la seguridad social, la toma de decisiones médicas y el reconocimiento de vínculos familiares.'Todas las familias merecen reconocimiento y protección ante la ley, incluidas las parejas del mismo sexo que buscan la estabilidad y la seguridad que brinda el matrimonio civil', señala la carta.