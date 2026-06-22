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Matrimonio igualitario en América Latina: Colectivos exigen a los países de la OEA cumplir con la Corte IDH

Las organizaciones firmantes en una carta, difundida por la Fundación Iguales, exhortan el acatamiento de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida respecto a este tema.
Las organizaciones firmantes en una carta, difundida por la Fundación Iguales, exhortan el acatamiento de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida respecto a este tema. Depositphotos
Por
José Vilar
  • 22/06/2026 12:55
En una carta difundida antes de la Asamblea General de la OEA, activistas y organizaciones de toda la región pidieron a los gobiernos avanzar hacia el reconocimiento universal del matrimonio igualitario, argumentando que se trata de una obligación jurídica y un compromiso con los derechos humanos

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Diversas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos LGBTIQ+ se pronunciaron este lunes 22 de junio, en la víspera de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para hacer un llamado a los países miembros a impulsar reformas legales que garanticen el acceso al matrimonio civil igualitario para las parejas del mismo sexo en toda la región.

La carta abierta, difundida por la Fundación Iguales, sostiene que el reconocimiento legal de estas uniones constituye una obligación derivada de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, además de una medida necesaria para garantizar la igualdad ante la ley.

En el documento, los firmantes recuerdan que la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció que negar el acceso al matrimonio civil a las parejas del mismo sexo vulnera derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, destacan que la Corte determinó que los Estados tienen la obligación de garantizar a estas parejas el acceso al matrimonio en igualdad de condiciones y con los mismos derechos y responsabilidades que las parejas heterosexuales.

En este sentido, las organizaciones señalan que el matrimonio igualitario ya es una realidad en 39 países alrededor del mundo, incluidos cerca de una docena en las Américas. De acuerdo con la carta, más del 70 % de la población de América Latina reside actualmente en países donde las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio civil.

Asimismo, los firmantes argumentan que la experiencia de países como Canadá, México, Uruguay y Chile demuestra que el reconocimiento del matrimonio igualitario ha fortalecido la protección de las familias y ha permitido garantizar derechos relacionados con la herencia, la seguridad social, la toma de decisiones médicas y el reconocimiento de vínculos familiares.

“Todas las familias merecen reconocimiento y protección ante la ley, incluidas las parejas del mismo sexo que buscan la estabilidad y la seguridad que brinda el matrimonio civil”, señala la carta.

Las organizaciones LGBTIQ+ reivindican el derecho al matrimonio civil entre personas del mismo sexo.
Las organizaciones LGBTIQ+ reivindican el derecho al matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Archivo | La Estrella de Panamá

El documento advierte que cerca de una docena de países de la región continúan excluyendo a las parejas del mismo sexo de las protecciones legales asociadas al matrimonio. A juicio de los firmantes, estas restricciones no solo limitan el acceso a garantías fundamentales, sino que también contribuyen a perpetuar formas de discriminación incompatibles con las obligaciones internacionales asumidas por los Estados.

Asimismo, sostienen que incluso en algunos países donde el matrimonio igualitario ha sido reconocido legalmente persisten obstáculos para el ejercicio pleno de derechos vinculados a la protección familiar, la filiación y la parentalidad.

Los suscriptores de la misiva subrayaron además el papel de los representantes de los Estados en la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. En ese sentido, consideran que avanzar hacia el reconocimiento universal del matrimonio civil para parejas del mismo sexo constituye una cuestión de justicia y de cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales.

Por ello, las organizaciones exhortaron a los países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a armonizar sus leyes y políticas con los estándares establecidos por la Corte IDH y a adoptar medidas concretas que garanticen la libertad de contraer matrimonio para todas las personas en las Américas, independientemente de su orientación sexual.

La carta fue suscrita por decenas de activistas, defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina y el Caribe, incluyendo colectivos dedicados a la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, organizaciones feministas, agrupaciones trans, entidades de promoción de la salud sexual y reproductiva y redes regionales especializadas en la protección de los derechos humanos.

Entre los firmantes figuran representantes de organizaciones de países como Argentina, Bolivia, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Entre ellas destacan Fundación Iguales, Colombia Diversa, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir, RedLacTrans, Promsex, Fundación Arcoíris, ABGLT, Asociación OTD Chile, SASOD Guyana, Unión Afirmativa de Venezuela y la Asociación Panameña de Personas Trans (APPT), entre otras.

Asimismo, la iniciativa cuenta con el respaldo de redes regionales como la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas, la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe (RedTraSex), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y organizaciones internacionales de derechos humanos, lo que refleja un amplio apoyo continental al matrimonio igualitario, al matrimonio civil para parejas del mismo sexo y a la igualdad jurídica para todas las familias en las Américas.

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