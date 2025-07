Meduca abre procesos contra docentes

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció este lunes 21 de julio que ha abierto procesos contra docentes por involucrar a estudiantes en manifestaciones políticas.

”Ya hay expedientes abiertos”, manifestó la ministra de Educación, Lucy Molinar, durante una conferencia de prensa realizada en la sede del Meduca. “Nosotros como institución tenemos la obligación de poner las denuncias correspondientes ante los organismos correspondientes, porque no se puede utilizar al estudiante como escudo para causas particulares. Queremos hacer un llamado nuevamente a volver a la normalidad, que se respete el debido proceso. Por la fuerza no se tuerce la ley. Todos los docentes que han sido señalados en el proceso tienen derecho a todos los discursos que permite la ley. Por la fuerza no se tiene la razón. Se gana cumpliendo el proceso debido en las instancias debidas. Utilizar a los estudiantes de esta manera es ilegal y tiene consecuencias”, concluyó.

En la conferencia también participaron la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, y el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc.

La directora de la Senniaf resaltó la importancia de garantizar el derecho a la educación, recordando que es obligación de los padres enviar a sus hijos a los centros educativos y que no se puede bloquear la entrada a ellos. “Impulsar el cierre de las escuelas o impedir el acceso es una manera de vulnerar derechos de los niños. Esto no se puede hacer. Esto resulta en consecuencias”, afirmó Fábrega. “Los padres tienen la obligación de que sus hijos reciban una formación académica. Esto es una obligatoriedad y una responsabilidad legal de los padres. Asimismo, los docentes tienen un rol importantísimo en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Los docentes o directores de los centros educativos tienen que solicitar medidas de protección a las instancias correspondientes cuando se están dando vulneraciones de derechos”, añadió.

El defensor del Pueblo se refirió a los reportes de la comarca Ngäbe Buglé, donde se habría estado impidiendo el acceso a los docentes. “Hemos hecho un llamado a la cacica general y a la presidenta del Congreso, quienes tienen que ejercer la autoridad y deben garantizar el acceso al trabajo a los maestros y el acceso a la educación. No vivimos en dos países, vivimos en un solo país y la Defensoría del Pueblo está muy preocupada por la inacción de estas autoridades comarcales. Se aparenta una permisibilidad, pidiéndole dinero a personas para poder ingresar a la comarca y poder dar educación a nuestros hijos. La Defensoría ha hecho un llamado enérgico a la comarca, a la cacica, a que pongan orden en ese territorio, de lo contrario, hago un llamado a la Policía Nacional a que restablezca el orden y el Estado de derecho”.