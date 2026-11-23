El Ministerio de Educación (Meduca) informó que desde este lunes 23 de noviembre inició el periodo de postulación para los docentes interesados en participar en el Concurso General de Nombramientos para el año escolar 2027.
El proceso se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre de 2026 y deberá realizarse de manera virtual a través de la plataforma PROVEL, disponible en el sitio web del Meduca.
Los docentes interesados deberán ingresar a www.meduca.gob.pa y completar su postulación dentro del periodo establecido.
La institución recordó a los participantes la importancia de verificar previamente que los documentos requeridos estén digitalizados correctamente y en formato PDF, con un tamaño que no supere los 600 KB.
El Meduca exhortó a los docentes a revisar sus documentos antes de completar el proceso para evitar inconvenientes durante la postulación.
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