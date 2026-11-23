El Ministerio de Educación (Meduca) informó que desde este lunes 23 de noviembre inició el periodo de postulación para los docentes interesados en participar en el Concurso General de Nombramientos para el año escolar 2027.

El proceso se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre de 2026 y deberá realizarse de manera virtual a través de la plataforma PROVEL, disponible en el sitio web del Meduca.