MEF redistribuye fondos del presupuesto 2026: estos fueron los ajustes

Se asignó el <b>5.5% del <a href="/tag/-/meta/pib-producto-interno-bruto">Producto Interno Bruto (PIB)</a></b> al <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b>, equivalente a <b>$4.478 millones</b>, además de su presupuesto regular. El <b>1.5% restante</b>, equivalente a <b>$1.119 millones</b>, se destinará a las demás entidades que conforman el sector educativo.La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> mantendrá su presupuesto destinado a medicamentos e insumos, cumpliendo con la <b>Ley de Medicamentos</b>, con <b>$319.5 millones</b> para medicamentos y <b>$95 millones</b> para instrumentos quirúrgicos. Por su parte, el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> verá un incremento de su presupuesto hasta <b>$57.5 millones</b>, de los cuales <b>$14 millones se destinarán a instrumentos médicos</b>, <b>$10 millones al <a href="/tag/-/meta/ion-instituto-oncologico-nacional">Instituto Oncológico Nacional (ION)</a></b> y <b>$7.5 millones al programa de trazabilidad sanguínea</b>, reforzando la atención a la población y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.Se asignaron <b>$30.5 millones</b> al sector agropecuario, destinados a fortalecer programas de apoyo a los productores, impulsar la productividad agrícola y garantizar la seguridad alimentaria del país.Por otro lado, las bonificaciones y gratificaciones pasaron de <b>$67.1 millones a $55 millones</b>. Aquellas que no contaban con un sustento legal se ubicaron en el presupuesto de inversión del próximo año.El presidente de la Asamblea Nacional, <b>Jorge Herrera</b>, aseguró que el legislativo se adentrará de lleno en la discusión del presupuesto, permitiendo que todas las bancadas expresen sus opiniones y realicen las preguntas correspondientes para garantizar un presupuesto balanceado.