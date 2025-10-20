MEF redistribuye fondos del presupuesto 2026: estos fueron los ajustes

Estas modificaciones buscan reforzar áreas estratégicas sin aumentar el monto total del presupuesto, que asciende a $34.901 millones , un incremento de $4.181 millones respecto al presupuesto modificado de 2025.

¿Qué cambió?

Se asignó el 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB) al Ministerio de Educación (Meduca), equivalente a $4.478 millones, además de su presupuesto regular.

El 1.5% restante, equivalente a $1.119 millones, se destinará a las demás entidades que conforman el sector educativo.

La Caja de Seguro Social (CSS) mantendrá su presupuesto destinado a medicamentos e insumos, cumpliendo con la Ley de Medicamentos, con $319.5 millones para medicamentos y $95 millones para instrumentos quirúrgicos.

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) verá un incremento de su presupuesto hasta $57.5 millones, de los cuales $14 millones se destinarán a instrumentos médicos, $10 millones al Instituto Oncológico Nacional (ION) y $7.5 millones al programa de trazabilidad sanguínea, reforzando la atención a la población y la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.

Se asignaron $30.5 millones al sector agropecuario, destinados a fortalecer programas de apoyo a los productores, impulsar la productividad agrícola y garantizar la seguridad alimentaria del país.

Por otro lado, las bonificaciones y gratificaciones pasaron de $67.1 millones a $55 millones. Aquellas que no contaban con un sustento legal se ubicaron en el presupuesto de inversión del próximo año.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, aseguró que el legislativo se adentrará de lleno en la discusión del presupuesto, permitiendo que todas las bancadas expresen sus opiniones y realicen las preguntas correspondientes para garantizar un presupuesto balanceado.