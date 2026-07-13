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Mes y medio tras fuga en La Joyita: Aún buscan a 10 prófugos

La búsqueda de 10 reclusos tras la fuga del 1 de junio continúa sin avances.
La búsqueda de 10 reclusos tras la fuga del 1 de junio continúa sin avances. Cedida | Minseg
Por
Mileika Lasso
  • 13/07/2026 11:35
Se cumplen 6 semanas de la evasión en La Joyita. Gobierno mantiene bolsa de $40,000 por 10 prófugos. ¿Tiene información? Reporte de forma confidencial

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Han transcurrido 45 días desde la evasión masiva registrada en el centro penitenciario La Joyita y la Policía Nacional no ha reportado nuevas capturas de los sujetos más buscados. Tras la detención inicial de 185 privados de libertad en los días posteriores al 1 de junio, las labores de búsqueda parecen haberse estancado, dejando a 10 hombres señalados por delitos graves todavía en las calles.

Ante la falta de resultados recientes, el Gobierno Nacional mantiene vigente una bolsa de recompensas que asciende a $40,000. El Ministerio de Seguridad ofrece $4,000 por información veraz que permita la ubicación y captura de cada uno de estos individuos.

Prófugos por delito:
Homicidio: Joshua Darío Hurtado Stanziola, Ramón Manuel Castillo Andrade, Luis Pino Araúz, José Miguel Castillo De León y Edwin González Córdoba.
Delitos relacionados con drogas: Jostin Alexander Rivera Martínez, Ricardo Raúl Rodríguez Córdoba y Franks Rommel Falcón.
Pandillerismo: Joel Abad Raphael.
Robo: Ricardo Guarín Días.

Las autoridades reiteran el llamado a la colaboración ciudadana mediante las líneas de contacto confidencial, subrayando que cualquier dato que facilite la recaptura será recompensado conforme a lo estipulado por el Estado.

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