Mes y medio tras fuga en La Joyita: Aún buscan a 10 prófugos

Han transcurrido 45 días desde la evasión masiva registrada en el centro penitenciario La Joyita y la Policía Nacional no ha reportado nuevas capturas de los sujetos más buscados. Tras la detención inicial de 185 privados de libertad en los días posteriores al 1 de junio, las labores de búsqueda parecen haberse estancado, dejando a 10 hombres señalados por delitos graves todavía en las calles.

Ante la falta de resultados recientes, el Gobierno Nacional mantiene vigente una bolsa de recompensas que asciende a $40,000. El Ministerio de Seguridad ofrece $4,000 por información veraz que permita la ubicación y captura de cada uno de estos individuos.