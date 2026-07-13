Mes y medio tras fuga en La Joyita: Aún buscan a 10 prófugos

Han transcurrido <b>45 días</b> desde la evasión masiva registrada en el <a href="/tag/-/meta/centro-penitenciario-la-joyita">centro penitenciario La Joyita</a> y la <a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a> no ha reportado nuevas capturas de los sujetos más buscados. Tras la detención inicial de <b>185 privados de libertad </b>en los días posteriores al 1 de junio, las labores de búsqueda parecen haberse estancado, dejando a<b> 10 hombres</b> señalados por delitos graves todavía en las calles.Ante la falta de resultados recientes, el <a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional">Gobierno Nacional</a> mantiene vigente una bolsa de recompensas que asciende a<b> $40,000</b>. El <a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad</a> ofrece<b> $4,000 </b>por información veraz que permita la ubicación y captura de cada uno de estos individuos.