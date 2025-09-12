Mi Ambiente inicia auditoría a proyecto minero

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) anunció el inicio de la auditoría integral al proyecto Mina de Cobre Panamá, localizado en Cerro Petaquilla, distrito de Donoso, provincia de Colón.

La empresa encargada de este trabajo es SGS Panamá Control Services Inc., filial de la multinacional SGS, especializada en servicios de auditoría, inspección y certificación, con operaciones en más de 115 países y más de 145 años de experiencia.

El contrato adjudicado asciende a $539,791.46 y establece un periodo de ejecución de seis meses, más dos adicionales para la fase de liquidación.

De acuerdo con MiAmbiente, la auditoría se llevará a cabo con un enfoque estructurado y organizado, de forma que se atiendan áreas críticas relacionadas con la gestión laboral, social, ambiental y operativa del proyecto minero.

El proceso inició tras la actualización del Plan de Preservación y Gestión Segura presentada por la empresa Cobre Panamá el 26 de marzo de 2024. Posteriormente, el 6 de enero de 2025, MiAmbiente abrió la consulta para los Términos de Referencia (TDR) del componente ambiental de la auditoría. Finalmente, en agosto de este año, la institución adjudicó el contrato a SGS Panamá Control Services Inc.

El Gobierno ha reiterado que esta auditoría representa una acción clave dentro de los compromisos asumidos para evaluar la situación de la mina y garantizar que se cumplan las disposiciones ambientales y técnicas vigente.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia del 27 de noviembre de 2023, declaró inconstitucional la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, por la cual se aprobó el Contrato Ley celebrado entre el Estado panameño y la sociedad Minera Panamá, S.A.

La minera comenzó en noviembre de 2023 un procedimiento de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra Panamá. Además, presentó una notificación de intención de arbitraje en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá. Sin embargo, en junio se informó que se retiraron todos los arbitrajes.