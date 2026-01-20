MiBus avanza hacia la movilidad eléctrica con seis propuestas para renovar el transporte capitalino

En la convocatoria participaron <b>seis proponentes</b>, entre empresas y consorcios de alcance internacional y regional: <b>CRRC (Hong Kong) Co. Ltd.; Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.; Consorcio CVW Zero Emission; Yutong; APCA Movilidad Eléctrica Integral Panamá (MEIP); y el Consorcio E-Move Panamá, S.A.</b>La diversidad de oferentes refleja el interés del sector privado en integrarse a la reconversión tecnológica del transporte público panameño y en aportar soluciones de movilidad eléctrica de última generación.