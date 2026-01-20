MiBus avanza hacia la movilidad eléctrica con seis propuestas para renovar el transporte capitalino

La empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) dio un paso clave en la transformación del transporte público al recibir seis propuestas dentro del proceso de precalificación para una solución integral de buses eléctricos a batería, una iniciativa orientada a la movilidad sostenible, la reducción de emisiones y la modernización del sistema en la Ciudad de Panamá, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El acto público de recepción y apertura de sobres se realizó este 20 de enero de 2026 en el Centro de Operación y Ejecución (COE) de MiBus, en Ojo de Agua, donde se formalizó el inicio de la primera operación de una estrategia progresiva y de largo plazo para migrar hacia un modelo de transporte más limpio, eficiente e innovador.