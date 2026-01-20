  1. Inicio
MiBus avanza hacia la movilidad eléctrica con seis propuestas para renovar el transporte capitalino

El proyecto cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo y forma parte de una estrategia de movilidad sostenible a largo plazo. Cedida
Darine Waked
  • 20/01/2026 16:53
El proceso marca el inicio de una estrategia gradual, respaldada por financiamiento multilateral, para modernizar el servicio público, reducir emisiones y elevar estándares operativos en la capital

La empresa Transporte Masivo de Panamá (MiBus) dio un paso clave en la transformación del transporte público al recibir seis propuestas dentro del proceso de precalificación para una solución integral de buses eléctricos a batería, una iniciativa orientada a la movilidad sostenible, la reducción de emisiones y la modernización del sistema en la Ciudad de Panamá, con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El acto público de recepción y apertura de sobres se realizó este 20 de enero de 2026 en el Centro de Operación y Ejecución (COE) de MiBus, en Ojo de Agua, donde se formalizó el inicio de la primera operación de una estrategia progresiva y de largo plazo para migrar hacia un modelo de transporte más limpio, eficiente e innovador.

Alto interés internacional en la modernización del sistema

En la convocatoria participaron seis proponentes, entre empresas y consorcios de alcance internacional y regional: CRRC (Hong Kong) Co. Ltd.; Zhongtong Bus Holding Co., Ltd.; Consorcio CVW Zero Emission; Yutong; APCA Movilidad Eléctrica Integral Panamá (MEIP); y el Consorcio E-Move Panamá, S.A.La diversidad de oferentes refleja el interés del sector privado en integrarse a la reconversión tecnológica del transporte público panameño y en aportar soluciones de movilidad eléctrica de última generación.

Estrategia sostenible y proceso transparente

MiBus destacó que este procedimiento se enmarca en sus objetivos de sostenibilidad ambiental, eficiencia operativa y mejora del servicio al usuario, alineados con estándares internacionales. Como parte de su política de transparencia, toda la información oficial del proceso puede consultarse tanto en el portal de PanamáCompra como en el sitio del BID.

La entidad reiteró su compromiso de impulsar proyectos que fortalezcan un sistema de transporte moderno, limpio y centrado en el bienestar ciudadano, sentando las bases para una movilidad urbana acorde con los desafíos ambientales y sociales del país.

