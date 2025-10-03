  1. Inicio
PANAMÁ

MiBus endurece normas y lanza campaña para mejorar la convivencia en el transporte

Presentación oficial de las nuevas disposiciones para mejorar la experiencia dentro del transporte público.
Por
Leiny Pérez
  • 03/10/2025 14:45
Con la campaña, “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, MiBus presentó la actualización de su reglamento interno, para reforzar la seguridad y el orden en el transporte público

A partir del 20 de octubre, los viajes en bus tendrán un nuevo marco de convivencia. La empresa estatal Transporte Masivo de Panamá, S. A. (MiBus) informó que su reglamento interno fue actualizado y ahora cuenta con 41 disposiciones vigentes, de las cuales 22 son completamente nuevas.

El objetivo es claro: promover un sistema más seguro, ordenado y respetuoso. Según la compañía, cada actor del transporte, usuarios, operadores y colaboradores debe asumir un rol activo para que las normas funcionen en la práctica.

¿Qué cambia realmente para el pasajero de Mi Bus?

La nueva normativa aborda desde detalles cotidianos, como no obstruir las puertas, respetar las filas y ceder el asiento a personas con prioridad, hasta reglas que buscan garantizar la seguridad en caso de emergencias. También se establece mayor responsabilidad de los operadores al momento de atender a los usuarios.

Para acompañar la entrada en vigor del reglamento, MiBus presentó la campaña “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, que busca sensibilizar sobre cómo la suma de acciones individuales puede mejorar la experiencia colectiva. La iniciativa se centra en ejemplos simples: bajar el volumen de la música, mantener limpio el bus y respetar al personal operativo.

El nuevo reglamento de MiBus establece 41 disposiciones que entrarán en vigor el próximo 20 de octubre.
La empresa adelantó que reforzará la supervisión en las rutas y trabajará en la difusión del reglamento a través de sus canales digitales y en las mismas unidades, con mensajes visibles para los pasajeros.

Este anuncio llega en un contexto de quejas frecuentes sobre el servicio, donde se repiten reclamos por retrasos, comportamientos irrespetuosos y falta de cultura ciudadana en los buses. Con el nuevo marco normativo, MiBus asegura que busca no solo ordenar la movilidad, sino también fortalecer la convivencia diaria en el transporte público.

