MiBus endurece normas y lanza campaña para mejorar la convivencia en el transporte

A partir del 20 de octubre, los viajes en bus tendrán un nuevo marco de convivencia. <b>La empresa estatal <a href="/tag/-/meta/mi-bus">Transporte Masivo de Panamá, S. A. (MiBus) </a></b>informó que su reglamento interno fue actualizado y ahora cuenta con 41 disposiciones vigentes, de las cuales 22 son completamente nuevas.El objetivo es claro: <b>promover un sistema más seguro, ordenado y respetuoso. </b>Según la compañía, cada actor del transporte, usuarios, operadores y colaboradores debe asumir un rol activo para que las normas funcionen en la práctica.<b>¿Qué cambia realmente para el pasajero de Mi Bus?</b> <b>La nueva normativa aborda desde detalles cotidianos, como no obstruir las puertas, respetar las filas</b> y ceder el asiento a personas con prioridad, hasta reglas que buscan garantizar la seguridad en caso de emergencias. También se establece mayor responsabilidad de los operadores al momento de atender a los usuarios.Para acompañar la entrada en vigor del reglamento, MiBus presentó la campaña<b> 'Pequeños Gestos, Grandes Cambios'</b>, que busca sensibilizar sobre cómo la suma de acciones individuales puede mejorar la experiencia colectiva. La iniciativa se centra en ejemplos simples: <b>bajar el volumen de la música, mantener limpio el bus y respetar al personal operativo.</b>