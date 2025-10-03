MiBus endurece normas y lanza campaña para mejorar la convivencia en el transporte

A partir del 20 de octubre, los viajes en bus tendrán un nuevo marco de convivencia. La empresa estatal Transporte Masivo de Panamá, S. A. (MiBus) informó que su reglamento interno fue actualizado y ahora cuenta con 41 disposiciones vigentes, de las cuales 22 son completamente nuevas.

El objetivo es claro: promover un sistema más seguro, ordenado y respetuoso. Según la compañía, cada actor del transporte, usuarios, operadores y colaboradores debe asumir un rol activo para que las normas funcionen en la práctica.

¿Qué cambia realmente para el pasajero de Mi Bus?

La nueva normativa aborda desde detalles cotidianos, como no obstruir las puertas, respetar las filas y ceder el asiento a personas con prioridad, hasta reglas que buscan garantizar la seguridad en caso de emergencias. También se establece mayor responsabilidad de los operadores al momento de atender a los usuarios.

Para acompañar la entrada en vigor del reglamento, MiBus presentó la campaña “Pequeños Gestos, Grandes Cambios”, que busca sensibilizar sobre cómo la suma de acciones individuales puede mejorar la experiencia colectiva. La iniciativa se centra en ejemplos simples: bajar el volumen de la música, mantener limpio el bus y respetar al personal operativo.