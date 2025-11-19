Mulino recibe a una delegación de la Selección Nacional de Panamá

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">El presidente José Raúl Mulino</a> recibió la tarde de este miércoles 19 de noviembre a una delegación de jugadores, miembros de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/thomas-christiansen" target="_blank">al director técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen</a>.Mulino recibió a la delegación en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas.En el encuentro tuvo la posibilidad de conversar con Christiansen y el presidente de la Fepafut, Manuel Arias.Los jugadores presentes en la reunión fueron Alberto <i>Negrito</i> Quintero, Cristian Martínez, Eric Davis, Azarías Londoño, Jovani Welch y Edgardo Fariñas.Mulino le agradeció en nombre del pueblo panameño por lograr la clasificación al segundo mundial, el cual se disputará con sedes en Canadá, Estados Unidos y México.'Su clasificación es una gran demostración de su esfuerzo; se lucieron y esto los ubica entre los más altos nombres entre los países que competirán en el Mundial. Le dieron un tanque de oxígeno de felicidad a todo el pueblo panameño', expresó Mulino.Además, resaltó el apoyo de los panameños que llenaron el estadio Rommel Fernández y que salieron a las calles a disfrutar de este hito en el mundo del fútbol.Negrito Quintero expresó la satisfacción de formar parte del grupo de jugadores que regalan este momento de alegría al pueblo panameño y destacó la fortaleza de cada uno de sus compañeros. Quintero Enfatizó que, en este tipo de compromisos, donde se juega la clasificación mundial, ninguna selección regala ni cede espacio; el sitial se debe lograr con triunfos. En tanto, Christiansen expresó que no existe nada mejor que el fútbol para unir a un país, que espera con entusiasmo el sorteo de grupos que se desarrollará en Washington, D. C. este próximo 5 de diciembre.