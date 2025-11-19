Mulino recibe a una delegación de la Selección Nacional de Panamá

El presidente José Raúl Mulino recibió la tarde de este miércoles 19 de noviembre a una delegación de jugadores, miembros de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y al director técnico de la Selección Nacional de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen.

Mulino recibió a la delegación en el Salón Amarillo del Palacio de las Garzas.

En el encuentro tuvo la posibilidad de conversar con Christiansen y el presidente de la Fepafut, Manuel Arias.

Los jugadores presentes en la reunión fueron Alberto Negrito Quintero, Cristian Martínez, Eric Davis, Azarías Londoño, Jovani Welch y Edgardo Fariñas.

Mulino le agradeció en nombre del pueblo panameño por lograr la clasificación al segundo mundial, el cual se disputará con sedes en Canadá, Estados Unidos y México.

“Su clasificación es una gran demostración de su esfuerzo; se lucieron y esto los ubica entre los más altos nombres entre los países que competirán en el Mundial. Le dieron un tanque de oxígeno de felicidad a todo el pueblo panameño”, expresó Mulino.

Además, resaltó el apoyo de los panameños que llenaron el estadio Rommel Fernández y que salieron a las calles a disfrutar de este hito en el mundo del fútbol.

Negrito Quintero expresó la satisfacción de formar parte del grupo de jugadores que regalan este momento de alegría al pueblo panameño y destacó la fortaleza de cada uno de sus compañeros.

Quintero Enfatizó que, en este tipo de compromisos, donde se juega la clasificación mundial, ninguna selección regala ni cede espacio; el sitial se debe lograr con triunfos.

En tanto, Christiansen expresó que no existe nada mejor que el fútbol para unir a un país, que espera con entusiasmo el sorteo de grupos que se desarrollará en Washington, D. C. este próximo 5 de diciembre.