Mides fortalece servicios para apoyar a la niñez y adolescencia

Los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) consolidan avances significativos en sus servicios, mediante la ejecución de un estudio nutricional a nivel nacional y el impulso decisivo en la regularización de los centros institucionales. A través de la Dirección Nacional de Servicios de Protección Social (Dispros), el ministerio planifica y supervisa la alimentación que se brinda en los Caipi, garantizando que sea nutritiva, balanceada y acorde con la edad de cada niño y niña. En su segundo informe de evaluación nutricional, correspondiente al período de agosto a diciembre de 2025, se evaluó a un total de 1,555 infantes entre 1 y 4 años, con una edad promedio de 3.2 años. Según el indicador peso/edad, el 97 % se encuentra en estado nutricional normal; mientras que el 2 % presenta bajo peso moderado y el 1 % bajo peso severo. Paralelamente, el MIDES avanza en la elaboración de los Lineamientos Técnicos para los Servicios de Alimentación en los CAIPI, un instrumento que establecerá estándares a nivel nacional para todos los centros, tanto públicos como privados. Se prevé que este documento esté finalizado el próximo año. En este proceso participan, junto al MIDES, el Ministerio de Salud (MINSA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mediante mesas técnicas que desarrollan la revisión bibliográfica, el análisis normativo y la redacción del documento. Los lineamientos definirán procesos clave como la recepción, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos, así como la capacitación del personal. Además, incorporarán un enfoque de pertinencia cultural, respetando las tradiciones alimentarias de las comunidades, especialmente en las comarcas. Se prevé que una vez finalizado este documento se convierta en una referencia nacional y sea adoptado mediante resolución ministerial para su cumplimiento obligatorio en todos los CAIPI del país. La nutricionista del MIDES, Gietsseth Blanco, destacó que estas acciones buscan consolidar una alimentación saludable desde la primera infancia, etapa clave para el desarrollo integral. Por su parte, Ángela Ortega, nutricionista del Ministerio de Salud, señaló que los lineamientos técnicos “sentarán las bases para promover una alimentación saludable en todos los CAIPI del país y servirán como una guía práctica para padres y docentes en la planificación de alimentos mínimamente procesados”. Blanco también subrayó que el trabajo articulado entre las instituciones permite no solo mejorar la calidad de la alimentación en los centros, sino también fortalecer la educación nutricional en las familias. “Es fundamental que estos hábitos saludables trasciendan el entorno del CAIPI y se refuercen en el hogar, para garantizar un impacto sostenido en la salud y el bienestar de los niños y niñas”, afirmó. Ortega añadió que “desde edades tempranas se presentan problemas como la obesidad y otras enfermedades, por lo que es fundamental inculcar hábitos alimenticios saludables, especialmente con bajo consumo de azúcar”.

Avances en la regularización de centros

En cuanto a la regularización de los centros institucionales, actualmente se registran 28 CAIPI pertenecientes a instituciones públicas, de los cuales 18 ya se encuentran regularizados ante el MIDES. A partir del mes de abril, se retomarán los acercamientos necesarios para completar los trámites administrativos pendientes. Cefodea, modelo de reinserción educativa y formación técnica El Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (Cefodea), ubicado en San Miguelito, vive una transformación histórica impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que articula la recuperación de infraestructura, fortalecimiento académico y acompañamiento psicosocial para brindar segundas oportunidades reales a jóvenes en situación de riesgo. La implementación del modelo Cefodea ha permitido consolidar un centro de formación con enfoque de reinserción escolar, integrando educación académica, capacitación técnica y atención psicosocial especializada, explicó la directora de Servicio de Protección Social, Rossana Muñiz. Este enfoque integral ya muestra resultados concretos. La matrícula aumentó de 27 en el 2025 a 137 estudiantes, gracias a la estrategia “100 cupos pa’ seguir pa’ lante”, que ha ampliado el acceso y permitido reincorporar al sistema educativo a adolescentes entre 14 y 17 años que habían abandonado sus estudios, explicó Muñiz. La transformación del centro incluyó una intervención integral de su infraestructura, tras más de ocho años sin mantenimiento. Con una inversión superior a los 50 mil balboas, se rehabilitaron espacios, se modernizaron talleres, se habilitó un centro de informática con internet y se ampliaron las áreas de formación técnica, alineadas con las demandas del mercado laboral. Más allá de la infraestructura, el centro se consolida como un espacio de atención integral. A través del programa de Jóvenes y Adultos del Meduca, los estudiantes pueden culminar la premedia en horario diurno —siendo el único centro con esta modalidad— y complementar su formación con 500 horas de práctica profesional. El acompañamiento interdisciplinario, conformado por psicólogos, trabajadores sociales y docentes, junto con la formación en habilidades blandas, refuerza valores como la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo. El centro se convierte hoy en un referente de oportunidades, donde la educación, el acompañamiento y la dignidad se articulan para transformar vidas y construir nuevos proyectos de futuro.

Programa Padrino Empresario se moderniza

El Mides impulsa la transformación digital del programa Padrino Empresario con la implementación de pagos electrónicos mediante transferencias ACH, a través de la plataforma Billetera Electrónica Nacional (BEN) del Banco Nacional de Panamá, beneficiando a más de 250 estudiantes en todo el país. Este nuevo mecanismo sustituye el uso de cheques por un sistema más ágil, seguro y transparente, que permite a los jóvenes recibir sus becas de forma directa y oportuna en sus cuentas digitales. Como parte de esta fase se realizó la entrega de tarjetas en Panamá, Arraiján, La Chorrera, Colón, Herrera, Los Santos, Coclé, Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. Durante las jornadas, los estudiantes recibieron inducción sobre el uso de la plataforma, fortaleciendo sus competencias digitales y su educación financiera. La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, destacó que esta modernización no solo optimiza los procesos administrativos, sino que también promueve la inclusión financiera de los jóvenes. “Este avance nos permite garantizar pagos más rápidos y seguros, al tiempo que brindamos a los estudiantes herramientas para administrar sus recursos y desenvolverse en un entorno cada vez más digital”, afirmó. El impacto de esta transformación ya se refleja en la experiencia de los beneficiarios. Nicole Beckles, de 17 años, estudiante de noveno grado, señaló que la tarjeta BEN le permitirá organizar mejor sus finanzas y ahorrar para su carrera universitaria. Con un promedio de 4.5, Nicole también realiza una pasantía en la empresa Bimbo, donde ha fortalecido valores como la puntualidad, el compromiso y la perseverancia, gracias a su participación en el programa. María Ángel, estudiante del Instituto Comercial Panamá, valoró positivamente el nuevo sistema, destacando que le facilitará generar ahorros para continuar sus estudios superiores. Con un promedio de 4.7, realiza su pasantía en el Grupo de Ingenieros y Contratistas, donde ha demostrado un desempeño sobresaliente.

Una puerta al futuro laboral