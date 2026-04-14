Mides fortalece servicios para apoyar a la niñez y adolescencia

En cuanto a la regularización de los centros institucionales, actualmente se registran 28 CAIPI pertenecientes a instituciones públicas, de los cuales 18 ya se encuentran regularizados ante el MIDES.A partir del mes de abril, se retomarán los acercamientos necesarios para completar los trámites administrativos pendientes.Cefodea, modelo de reinserción educativa y formación técnicaEl Centro de Formación y Desarrollo de Adolescentes (Cefodea), ubicado en San Miguelito, vive una transformación histórica impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que articula la recuperación de infraestructura, fortalecimiento académico y acompañamiento psicosocial para brindar segundas oportunidades reales a jóvenes en situación de riesgo.La implementación del modelo Cefodea ha permitido consolidar un centro de formación con enfoque de reinserción escolar, integrando educación académica, capacitación técnica y atención psicosocial especializada, explicó la directora de Servicio de Protección Social, Rossana Muñiz. Este enfoque integral ya muestra resultados concretos. La matrícula aumentó de 27 en el 2025 a 137 estudiantes, gracias a la estrategia '100 cupos pa’ seguir pa’ lante', que ha ampliado el acceso y permitido reincorporar al sistema educativo a adolescentes entre 14 y 17 años que habían abandonado sus estudios, explicó Muñiz.La transformación del centro incluyó una intervención integral de su infraestructura, tras más de ocho años sin mantenimiento. Con una inversión superior a los 50 mil balboas, se rehabilitaron espacios, se modernizaron talleres, se habilitó un centro de informática con internet y se ampliaron las áreas de formación técnica, alineadas con las demandas del mercado laboral.Más allá de la infraestructura, el centro se consolida como un espacio de atención integral. A través del programa de Jóvenes y Adultos del Meduca, los estudiantes pueden culminar la premedia en horario diurno —siendo el único centro con esta modalidad— y complementar su formación con 500 horas de práctica profesional.El acompañamiento interdisciplinario, conformado por psicólogos, trabajadores sociales y docentes, junto con la formación en habilidades blandas, refuerza valores como la responsabilidad, el respeto y el trabajo en equipo.El centro se convierte hoy en un referente de oportunidades, donde la educación, el acompañamiento y la dignidad se articulan para transformar vidas y construir nuevos proyectos de futuro.