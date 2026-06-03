Miguel Antonio Bernal recibe reconocimiento del Senado francés por su trayectoria académica

Miguel antonio Bernal fue reconocido por el presidente del Senado francés, Gérard Larcher, quién destacó su trayectoria académica, su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su aporte al derecho internacional.

Bernal actualmente es el coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales del país, y durante la ceremonia, Lacher lo describió como un académico cuya visión de la justicia ha estado centrada en la defensa de los derechos de las personas tanto a nivel individual como colectivo.

El presidente del Senado francés también resaltó la dimensión humana del trabajo de Bernal, la cual, según expresó, está vinculada a su resistencia frente a los regímenes autoritarios y estructuras militares que marcaron la historia política panameña durante la década de 1970.

“Usted hace de la justicia una oportunidad para todas las demás causas. Y para usted, ante todo, la justicia debe defender los derechos de las personas (...) Probablemente, en estos tiempos, usted defiende la primacía del recurso al derecho por encima de la fuerza” dijo.

“Un mundo privado de derecho, de derecho internacional, como recordé hace unos momentos, y del sistema multilateral que es su garante, conduce inevitablemente a la violación de los derechos de los Estados y de los pueblos. Eso también es lo que hoy honramos a través de usted” concluyó.

Por su parte, Bernal agradeció el reconocimiento y lo dedicó al pueblo panameño. “Me siento muy honrado de recibir este reconocimiento de parte del Senado de la República de Francia como panameño. Comparto con todos mis compatriotas esta distinción y el resultado de toda una educación de todos nosotros en tratar de que Panamá sea un mejor país”, dijo.

También aprovechó para reiterar su aspiración de impulsar cambios institucionales en el país mediante la participación ciudadana. “Espero que pronto, en la participación de todos, podamos alcanzar una nueva Constitución que sea de todos para todos y por todos” finalizó.