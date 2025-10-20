Ministerio de la Mujer mantendrá atención a víctimas pese a bajo presupuesto y transición institucional

El Ministerio de la Mujer convocó ayer al Comité Nacional contra la Violencia en la Mujer (Convimu) con el objetivo de reforzar la coordinación entre instituciones del Estado y organismos internacionales ante nuevos femicidios y casos de violencia doméstica registrados en la última semana.El Convimu, conformado por entidades como el Mides), el Ministerio de Educación (Meduca), la Policía Nacional, el Órgano Judicial, la Defensoría del Pueblo, además de organismos internacionales como ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), revisó las acciones que cada institución ejecuta en materia de prevención, atención y protección a las mujeres.Las autoridades se comprometieron a ejecutar dos acciones específicas durante el mes de noviembre, mes en el que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.Entre los compromisos asumidos, el Ministerio de la Mujer anunció que, en conjunto con el Mides, realizará jornadas de concienciación y orientación en comunidades de difícil acceso y se revisará la Ley 82 del 2013, que rige los acuerdos de pena.Además se dará seguimiento a las iniciativas presentadas por otras entidades, como la implementación del brazalete electrónico y la búsqueda de inversión pública y cooperación internacional para fortalecer programas de prevención.Las instituciones reunidas en el Convimu coincidieron en la necesidad de mantener la articulación interinstitucional para responder de manera más efectiva ante los casos de violencia, fortalecer la prevención desde el sistema educativo y promover campañas de sensibilización a nivel nacional.