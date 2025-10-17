Ministerio Público investiga presunta venta ilegal de contenedores en La Chorrera

<b>La Sección de Atención Primaria de La Chorrera del Ministerio Público inició una investigación de oficio por el presunto delito de peculado</b>, tras la difusión en redes sociales de denuncias sobre una supuesta venta ilegal de contenedores que serían propiedad del Estado.El caso involucra a la Alcaldía de La Chorrera, que figura como responsable de la custodia de estos bienes. Ante la apertura de la investigación, <b>Roberto Lee, secretario general de la Alcaldía</b>, salió al paso de las acusaciones y negó que haya irregularidades en el manejo o destino de los contenedores.Según Lee, <b>parte del material fue distribuido a distintas juntas comunales</b> para apoyar obras y proyectos comunitarios en los corregimientos del distrito, mientras que <b>otros contenedores permanecen bajo custodia de una empresa recicladora</b>.<i>'Desde el día uno, el Ministerio Público vino a hacer inspecciones. Estamos entregando toda la información para que vean que realmente no hay nada oculto. Todo está allí, y estamos levantando un acta junto al Ministerio para dejar constancia de ello'</i>, afirmó el funcionario a medios locales.El representante municipal mostró una comunicación enviada por la empresa recicladora, en la cual esta se ofrecía a colaborar de manera gratuita con la recolección y traslado de los contenedores hacia los distintos puntos designados por la Alcaldía.<i>'Como empresa comprometida con la responsabilidad social, queremos poner a su disposición nuestro servicio como muestra de nuestro interés en apoyar al distrito. Ofrecemos colaborar de manera voluntaria y sin ningún interés económico en el traslado y distribución de los contenedores hacia las juntas comunales'</i>, se lee en la carta presentada por la Alcaldía.El Ministerio Público confirmó que funcionarios de la <b>Sección de Atención Primaria de La Chorrera</b> ya realizaron las primeras inspecciones en los lugares donde se encontraban los contenedores, como parte de la fase inicial de la investigación.Por el momento, <b>no se ha confirmado ninguna imputación formal</b>, y las diligencias se centran en determinar si los bienes fueron efectivamente vendidos de forma irregular o si permanecen bajo control del Estado.La Alcaldía aseguró que continuará brindando toda la documentación y respaldo necesarios para demostrar la trazabilidad de los contenedores y la legalidad de su distribución.Mientras tanto, el Ministerio Público reiteró que la <b>investigación de oficio continuará</b> hasta esclarecer si hubo o no un perjuicio económico al Estado y determinar responsabilidades, de comprobarse la comisión de algún delito.