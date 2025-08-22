Ministra Molinar sugiere mano criminal en el agua del IPT de Capira

La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que se está investigando la razón detrás de los brotes alérgicos, convulsiones y dolores de cabeza en el Instituto Profesional y Técnico de Capira (IPT), en la provincia de Panamá Oeste, que podrían señalar actos intencionales para contaminar el agua del plantel.

Debido a las complicaciones de salud de los estudiantes, el IPT, principal centro educativo del distrito con una matrícula de más de 1,000 estudiantes, se ha visto obligado a interrumpir sus clases en más de una ocasión.

Las afectaciones reportadas por cuadros alérgicos se suman a los casos de leptospirosis que se presentaron en la escuela con anterioridad. Esta enfermedad es causada al entrar en contacto con agua o suelo contaminado.

“Un día se llenaron los tanques nuevos con agua limpia y al día siguiente amanecen llenos de tierra. Un día se hace una limpieza con bomberos y todo el mundo y al día siguiente todo el mundo tiene picazón, ahí hay cosas que tenemos que ver”, expresó la ministra de Educación en una entrevista con TVN Noticias.

Agregó que “algunos estudiantes dicen que hay gente haciendo maldad”.

Ante las suposiciones, Molinar señaló que deben estar seguros antes de tomar medidas y que se encuentran investigando para determinar la causa de las irregularidades del agua en el Instituto Profesional y Técnico de Capira (IPT).

A su vez, en julio de este año, el Meduca anunció una inversión de $50,000 para la construcción de nuevos pozos de agua en la institución educativa.