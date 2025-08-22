Ministra Molinar sugiere mano criminal en el agua del IPT de Capira

La <b><a href="/tag/-/meta/lucy-molinar">ministra de Educación, Lucy Molinar</a></b>, anunció que se está investigando la razón detrás de los brotes alérgicos, convulsiones y dolores de cabeza en el <b>Instituto Profesional y Técnico de Capira (IPT)</b>, en la provincia de Panamá Oeste, que podrían señalar <b>actos intencionales para contaminar el agua del plantel. </b>Debido a las complicaciones de salud de los estudiantes, el IPT, principal centro educativo del distrito con una matrícula de más de 1,000 estudiantes, se ha visto obligado a interrumpir sus clases en más de una ocasión.Las afectaciones reportadas por cuadros alérgicos se suman a los casos de leptospirosis que se presentaron en la escuela con anterioridad. Esta enfermedad es causada al entrar en contacto con agua o suelo contaminado.<i>'Un día se llenaron los tanques nuevos con agua limpia y al día siguiente amanecen llenos de tierra. Un día se hace una limpieza con bomberos y todo el mundo y al día siguiente todo el mundo tiene picazón, ahí hay cosas que tenemos que ver</i>', expresó la ministra de Educación en una entrevista con <b>TVN Noticias.</b> Agregó que <b>'algunos estudiantes dicen que hay gente haciendo maldad'.</b>Ante las suposiciones, Molinar señaló que deben estar seguros antes de tomar medidas y que se encuentran investigando para determinar la causa de las irregularidades del agua en el Instituto Profesional y Técnico de Capira (IPT).A su vez, en julio de este año, el Meduca anunció una inversión de $50,000 para la construcción de nuevos pozos de agua en la institución educativa.