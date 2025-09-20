Minsa informa que 85 personas han muerto por influenza durante el año 2025

También se han notificado cuatro defunciones por influenza con coinfección, tres con SARS-COV-2 y una que tenía tanto Covid-19 y parainfluenza.

De las 85 defunciones, unas 73 no contaban con la vacuna y el 78 tenían factores de riesgo entre ellos la edad, metabólicos, cardiovasculares, inmunosupresión, neurológicos y enfermedad respiratoria, aclaró el Minsa.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, confirmó que hasta la semana epidemiológica 35, que corresponde del 24 al 30 de agosto de 2025, se notificaron tres defunciones por influenza, para un acumulado de 85 defunciones este 2025.

Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG)

El número de los casos de IRAG (bronconeumonías y neumonía) notificados en la semana 35 es de 309. Los casos acumulados alcanzan la cifra de 13.129.

Para el zika no se notifican casos en la semana 35, pero sí se acumulan dos casos para el 2025.

En el dengue se registra un total de 11.088 casos acumulados a nivel nacional. De esa cifra, 9.835 casos sin signos de alarma, 1.179 son con signos de alarma y 74 dengue graves.

Chikungunya tiene acumulados de 17 casos. Mientras que por leishmaniasis se registran 27. Los casos acumulados para el 2025 alcanzan la cifra de 1.103.

El Minsa indicó que de malaria se notifican 29 casos y hay un acumulado de 7.913 casos. Se mantienen registradas dos defunciones de semanas anteriores, una en Panamá Este y otra en Veraguas.

Para la enfermedad por virus oropouche existe la notificación de cinco casos en la provincia de Darién.

Hantavirus tiene un acumulado de 18 casos en el 2025.

De Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus no se notificaron casos en la semana 35. El acumulado se mantiene en 16 casos durante el año 2025.

En lo que va del año 2025, se han acumulado 57 casos de leptospirosis.

Por último, el registro oficial muestra 89 casos acumulados durante el 2025 de Gusano Barrenador en Humanos.

Las autoridades recomiendan a la población asistir a los centros de atención médicos en caso de presentar síntomas y mantenerse al día con su esquema de vacunación.