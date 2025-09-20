Panamá debe pensar más allá del Canal para un desarrollo logístico, según expertos

Jorge Enrique Barnette Clayton, director general de Georgia Tech Panamá, subrayó la importancia de fortalecer las capacidades humanas como eje del desarrollo logístico. 'Panamá no ofrece un Canal, sino miles de personas que lo mantienen andando. No es un sistema portuario, sino los miles de transportistas que integran los movimientos entre los puertos. Al final, un ecosistema logístico como el nuestro se soporta en la gente', expresó.Barnette destacó la necesidad de desarrollar tres tipos de capacidades: técnicas, digitales y blandas. Explicó que las habilidades blandas son importantes en el profesional de hoy. Consideró que a veces las empresas se desconectan del componente humano y piensan que todo es data o tecnología, cuando en realidad todo funciona si existen habilidades que complementan y permiten tomar decisiones correctamente.