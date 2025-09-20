Panamá debe pensar más allá del Canal para un desarrollo logístico, según expertos

En el marco del Congreso Internacional de Gestión de la Calidad, CINGCA 2025 Transformación e Innovación en la Logística 2025, un evento enfocado en la transformación industrial y logística del país, líderes gremiales, académicos y políticos coincidieron en la necesidad de repensar el modelo de desarrollo de Panamá, apostando por una visión más descentralizada, sostenible y centrada en las personas. Irving González Pinilla, presidente de la Asociación Panameña de Ingenieros Industriales (APII), destacó que Panamá tiene un enorme potencial en la logística 5.0, y que es momento de aprovechar su posición geográfica más allá del Canal. “Hay que atraer industrias, tanto logísticas como de otros sectores. Eso genera empleo, pero también exige cuidar aspectos clave como el marco jurídico, los aranceles y la seguridad tecnológica”, señaló. González celebró que esta visión coincida con los esfuerzos del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ha promovido internacionalmente a Panamá como un destino estratégico para la inversión en logística. “Nosotros como organización estamos agradecidos que se esté hablando afuera de industrias 5.0, mientras aquí impulsamos esa transición”, agregó. Entre los proyectos emblemáticos mencionó la construcción del tren Panamá-David, que considera una iniciativa insignia para el país. “Es un proyecto que optimiza tiempo y recursos, pero hay que saber comunicarlo para que la ciudadanía se sienta parte del proceso. Además, necesitamos un plan de trabajo que trascienda el periodo presidencial, porque estos son proyectos de largo plazo”, advirtió.

Desarrollo humano

Jorge Enrique Barnette Clayton, director general de Georgia Tech Panamá, subrayó la importancia de fortalecer las capacidades humanas como eje del desarrollo logístico. “Panamá no ofrece un Canal, sino miles de personas que lo mantienen andando. No es un sistema portuario, sino los miles de transportistas que integran los movimientos entre los puertos. Al final, un ecosistema logístico como el nuestro se soporta en la gente”, expresó. Barnette destacó la necesidad de desarrollar tres tipos de capacidades: técnicas, digitales y blandas. Explicó que las habilidades blandas son importantes en el profesional de hoy. Consideró que a veces las empresas se desconectan del componente humano y piensan que todo es data o tecnología, cuando en realidad todo funciona si existen habilidades que complementan y permiten tomar decisiones correctamente.

Empleo