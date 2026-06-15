Minsa pide responsabilidad en servicios de emergencia por incremento de enfermedades respiratorias

El Ministerio de Salud (Minsa) exhortó este lunes 15 de junio a la población a utilizar de manera adecuada los servicios de urgencias y emergencias, ante el aumento de enfermedades respiratorias que suele registrarse durante la temporada lluviosa.

La entidad explicó que el incremento de los casos responde principalmente a infecciones virales, aunque también se presentan cuadros asociados a bacterias.

Ante este escenario, las autoridades insistieron en la importancia de diferenciar entre una urgencia y una emergencia para garantizar que los pacientes con condiciones más graves reciban atención oportuna.

El coordinador nacional de Emergencias del Minsa y especialista en urgencias médico-quirúrgicas, Oliver Paredes, señaló que una urgencia es una condición que podría complicarse si no recibe atención médica, mientras que una emergencia representa un riesgo inminente para la vida del paciente o para la función de algún órgano o extremidad.

Paredes explicó que un resfriado común generalmente no pone en peligro la vida y puede ser atendido en instalaciones del primer nivel de atención. En contraste, una persona que presenta dificultad evidente para respirar requiere atención inmediata.

El especialista recordó que, ante situaciones que comprometan la vida, la población debe comunicarse con el sistema de emergencias 911, que coordina la movilización de ambulancias y otros recursos de respuesta.

Las autoridades también destacaron que el sistema público de salud está organizado en distintos niveles de atención. El primero incluye centros y subcentros de salud, policentros y Minsa-Capsi, donde se brinda atención de medicina general. Algunos funcionan las 24 horas, mientras otros operan con horarios regulares o extendidos.

El segundo nivel corresponde a hospitales que cuentan con especialidades básicas, hospitalización y servicios quirúrgicos. Por su parte, los hospitales de tercer nivel atienden casos de mayor complejidad que no pueden resolverse en los niveles inferiores.

Según el Minsa, cerca del 85 % de las patologías pueden resolverse en el primer nivel de atención, alrededor del 10 % en hospitales de segundo nivel y solo entre un 3 % y un 5 % requieren manejo en instalaciones de tercer nivel.

Paredes advirtió que muchas personas acuden directamente a hospitales de alta complejidad por razones de cercanía o porque consideran que serán atendidas más rápido. Sin embargo, esta práctica provoca saturación en los servicios y puede retrasar la atención de pacientes cuya vida se encuentra en riesgo.

El funcionario explicó además que todos los pacientes que ingresan a un servicio de urgencias o emergencias pasan por un proceso de clasificación conocido como triage. Mediante este sistema, el personal de salud evalúa la gravedad de cada caso y asigna una prioridad representada por colores.

El color rojo identifica a los pacientes con riesgo inminente de muerte, seguido por los niveles naranja, amarillo, verde y azul. Este mecanismo permite que la atención se otorgue según la gravedad de la condición y no por orden de llegada.

“Queremos que la población comprenda que no se trata de un tema de tiempo o preferencias. El objetivo es salvar vidas y evitar fallecimientos mediante una atención basada en la gravedad de cada caso”, manifestó Paredes.

El Ministerio de Salud reiteró que las personas con síntomas leves, como un resfriado común, deben acudir a centros de salud del primer nivel de atención, mientras que los casos que representen un peligro para la vida deben ser atendidos en los servicios de emergencia o reportados al 911.