Minsa y Seguro Social aprueban compra coordinada de 300 medicamentos para evitar desabastecimiento

El director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, aclaró que la compra de estos 300 medicamentos no afecta los actos públicos vigentes.
Emiliana Tuñón
  • 09/01/2026 10:33
Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, informó que las mesas técnicas de la comisión han avanzado en la unificación de los listados.

La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos aprobó la adquisición coordinada de 300 fármacos destinados a reforzar el abastecimiento en las farmacias del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y los hospitales patronatos en todo el país, tras la celebración de su segunda reunión de trabajo.

Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, informó que las mesas técnicas de la comisión han avanzado en la unificación de los listados de medicamentos, lo que permitirá realizar una compra nacional conjunta para atender las necesidades más urgentes del sistema público de salud.

Explicó que el listado contempla medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes, además de fármacos especializados de difícil adquisición. Estos últimos corresponden a productos en los que las empresas proveedoras no suelen participar en los procesos de licitación habituales, por lo que serán adquiridos mediante este mecanismo excepcional.

Minsa aclara que compra excepcional de medicamentos es solo para desabastecimiento crítico

El director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, aclaró que la compra de estos 300 medicamentos no afecta los actos públicos vigentes del Minsa ni de la CSS, ya que este proceso se limita exclusivamente a atender el desabastecimiento crítico identificado en las instituciones de salud.

Conte adelantó que la revisión final del listado de medicamentos bajo este procedimiento se espera concluir la próxima semana. Posteriormente, el documento será elevado al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y al presidente de la República, José Raúl Mulino, para su publicación en la Gaceta Oficial y la posterior convocatoria de los actos de adquisición a través de la plataforma Panamá Compra.

