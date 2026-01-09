Minsa y Seguro Social aprueban compra coordinada de 300 medicamentos para evitar desabastecimiento

El director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, aclaró que la compra de estos 300 medicamentos no afecta los actos públicos vigentes del Minsa ni de la CSS, ya que este proceso se limita exclusivamente a atender el desabastecimiento crítico identificado en las instituciones de salud.Conte adelantó que la revisión final del listado de medicamentos bajo este procedimiento se espera concluir la próxima semana. Posteriormente, el documento será elevado al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y al presidente de la República, José Raúl Mulino, para su publicación en la Gaceta Oficial y la posterior convocatoria de los actos de adquisición a través de la plataforma Panamá Compra.