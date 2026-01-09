Minsa y Seguro Social aprueban compra coordinada de 300 medicamentos para evitar desabastecimiento

La Comisión para la Evaluación del Desabastecimiento Crítico de Medicamentos aprobó la adquisición coordinada de 300 fármacos destinados a reforzar el abastecimiento en las farmacias del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y los hospitales patronatos en todo el país, tras la celebración de su segunda reunión de trabajo.

Eric Conte, director nacional de Medicamentos e Insumos del Minsa, informó que las mesas técnicas de la comisión han avanzado en la unificación de los listados de medicamentos, lo que permitirá realizar una compra nacional conjunta para atender las necesidades más urgentes del sistema público de salud.

Explicó que el listado contempla medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes, además de fármacos especializados de difícil adquisición. Estos últimos corresponden a productos en los que las empresas proveedoras no suelen participar en los procesos de licitación habituales, por lo que serán adquiridos mediante este mecanismo excepcional.