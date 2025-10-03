Misa por la ‘Masacre de Albrook’: familias llaman a no olvidar el sacrificio de las víctimas

<i>'Su asistencia es un gesto que demuestra que Panamá no es el mismo país que hace 36 años y que las instituciones están llamadas a caminar de la mano con la memoria y la dignidad'</i>.Finalmente, se hizo un llamado a mantener vivo el recuerdo y el legado de las víctimas: <i>'Nunca dejaremos morir la verdad, nunca permitiremos que el sacrificio de nuestros héroes se pierda en el olvido. Su presencia aquí no solo nos honra, nos alienta a seguir creyendo que el camino de la justicia, de la reparación y de la memoria colectiva es posible'</i>.Al concluir la ceremonia, Hoyos explicó que su presencia respondió al compromiso del gobierno de <b>acompañar a los familiares de las víctimas en esta fecha de memoria</b>. <i>'Es un gesto del gobierno para que el país siga el camino de reconciliación nacional con respecto a sucesos históricos que son trágicos, pero forman parte de nuestra historia'</i>, expresó.El vicecanciller destacó que <b>recordar estos hechos con solemnidad es esencial para transmitir a las nuevas generaciones las lecciones del pasado</b>. <i>'Mi generación prácticamente estaba naciendo en esos años, pero es importante que sepamos y reconozcamos esos capítulos oscuros de nuestra historia, para que nunca se repitan'</i>, señaló.Asimismo, subrayó que actos como esta misa fortalecen <b>la reconciliación histórica del país y honran la memoria de quienes perdieron la vida</b>. <i>'Es parte de nuestra historia, es innegable, y constituye una responsabilidad mantener viva la memoria colectiva de nuestro pueblo'</i>, añadió.Concluyó reiterando que la conmemoración de la 'Masacre de Albrook' debe ser vista <b>no solo como un recuerdo doloroso, sino como una oportunidad para afianzar la unidad nacional y consolidar la democracia panameña</b>.