Molinar pone en duda información presupuestaria del MEF

Además, de lo que le quedó, un presupuesto modificado de $1,215.9 millones solo ejecutó $209 millones, un monto similar a los niveles de pandemia, según los reportes de la web del MEF.

La noticia “Meduca con la más baja ejecución presupuestaria en inversión, según el MEF”, publicada el 26 de febrero, precisa que de los $1.652,7 millones que tenía la cartera educativa para inversión, según el presupuesto ley, transfirió $436,8 millones a otras entidades.

La información publicada por La Decana , que reveló que el Ministerio de Educación (Meduca) fue la entidad del Gobierno central con la menor ejecución presupuestaria en inversión —17,2 %—, proviene de la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con corte al 31 de diciembre de 2025.

“No es así”, esta fue la respuesta de Lucy Molinar, ministra de Educación ante la pregunta de La Estrella de Panamá de las razones de la baja ejecución presupuestaria, sin embargo, no precisó el verdadero monto.

Los argumentos de Molinar

¿Puede explicar por qué la ejecución presupuestaria del Meduca es solo 17%?

—Porque no es así. Además, en una sola licitación logramos un ahorro de 1.520 millones de dólares, enfatizó Molinar.

La ministra señaló que, en materia presupuestaria, lo primero que hizo su administración al asumir la cartera educativa en julio de 2024 fue “estructurar y ordenar el manejo financiero de la institución”.

“Porque si se trata solo de gastar, yo puedo invertir sin planificación y utilizar el presupuesto bajo el esquema que heredamos. Podríamos usar el dinero de esa misma manera. Pero eso no me parece ni correcto ni procedente frente a las necesidades que existen. Teníamos que reestructurar”, explicó.

Precisamente, la ejecución de $209 millones fue cuestionada por maestros que indican que la cifra del 99.5% de las escuelas en buen estado no se ajusta a la realidad y que hay necesidades de equipos, laboratorios e internados en los que se pudo destinar el presupuesto de inversión.

“Imagínate que en obras hay una región del país donde cada obra costaba el metro cuadrado más caro que en las urbanizaciones más caras de la ciudad de Panamá. Eso eso es inaceptable. Cuando revisamos, bajamos los precios y pudimos hacer esa obra ahorrándonos...” expresó la ministra Molinar ayer en un evento escolar.

No ofreció detalles sobre la ejecución de esos recursos ni sobre la entidad a la que fueron transferidos los 436,8 millones de dólares, interrogantes que La Estrella de Panamá le remitió hace una semana. La única respuesta recibida fue: “¿Importa lo que digamos?”, junto con la indicación de que las consultas fueran dirigidas al MEF.

Posteriormente Molinar se refirió al 7% del producto interno bruto (PIB) que debería asignar el gobierno al sector educativo. “Si se trata de gastar, yo podría hacerlo. Lo que ocurre es que una cosa es el presupuesto adjudicado al Meduca en términos nominales —la plata que figura— y otra muy distinta es el dinero realmente disponible. Ese 7 % es como el presupuesto de tu casa: ¿sobre qué lo calculas? Sobre la base de tus ingresos...”.

Empero, las preguntas de este medio desde hace una semana hasta ayer se refieren a lo real : asignado y ejecutado del Meduca el año pasado y que se publica en el reporte del MEF junto al resto de entidades del Estado.

“Esto del PIB es una foto de cómo está la economía en un momento determinado puesto en un presupuesto. Tú no sabes si hubo recaudación, o sea, eso es un es un signo de interrogación que hay que estudiar. Ni se transfiere ni es una cantidad que yo tengo un una cuenta bancaria. Eso no es así”, y prosiguió detallando los ahorros de su gestión en una licitación millonaria.

Nada dijo respecto a los motivos por los cuales transfirió $436,8 millones a otras instituciones, por lo que el diputado de Seguimos, Betserai Richards, denunció que la comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional utilizaba al Meduca como “una caja menuda”.

Este medio pudo conocer que al menos la mitad de estas transferencias del presupuesto de inversión del Meduca se enviaron a seis entidades: al Ministerio de Obras Públicas $173 millones, al de Comercio e Industrias $3.4 millones, Economía y Finanzas $14 millones, Salud $81.4 millones; y a las autoridades de Pasaporte y Turismo $5,2 millones y $3,8 millones, respectivamente.

Según el Meduca solo 13 planteles de los 3.112 centros educativos del país no iniciaron clases presenciales este lunes sino que aprenderán por módulos por no contar con la infraestructura adecuada.

Diversos docentes y hasta diputados denunciaron ayer problemas de infraestructura en las escuelas de sus circuitos. Por ejemplo, La Estrella de Panamá acudió a los talleres del Colegio Artes y Oficios Melchor Lasso de La Vega, en la ciudad capital y se encontró con la infraestructura deteriorada en divrsos puntos como en los techos y la ausencia de equipos para las labores de los alumnos.