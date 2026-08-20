MOP inicia rehabilitación de 11 puentes Mabey de 25 años.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició la rehabilitación y mantenimiento de 12 puentes vehiculares en los distritos de Panamá y San Miguelito, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y extender la vida útil de estas estructuras.
De los 12 puentes incluidos en el proyecto, 11 son de tipo Mabey y fueron instalados hace más de 25 años. El MOP informó que los trabajos comenzaron de forma preliminar en tres estructuras: el puente de Balboa, al final de la Vía España; el que conecta la avenida 3 de Noviembre con la avenida Balboa; y el puente de acceso a Brisas del Golf.
El proyecto también contempla intervenciones en los puentes ubicados frente a la Dirección de Investigación Judicial y la Universidad Santa María La Antigua; además de los de Paraíso, Villa Lucre, Brisas del Golf 2, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, la Asamblea Nacional y el cruce de la avenida Martín Sosa con la vía Transístmica.
En esta primera etapa, las cuadrillas realizan inspecciones detalladas, labores de limpieza e hidrolavado a alta presión para conocer el estado de las estructuras.
Edgar Peregrina, director de la Oficina de Proyectos Especiales del MOP, explicó que este proceso permite retirar la suciedad acumulada y determinar si existen pérdidas de sección o corrosión superficial en los componentes metálicos.
Con los resultados de las inspecciones, el MOP definirá cuáles piezas requieren reemplazo y el alcance de las reparaciones en cada puente.
El proyecto también incluye trabajos en las bases y estribos de las estructuras. Para estas labores, la entidad coordina con los municipios de Panamá y San Miguelito la reubicación de personas que ocupan de forma temporal las áreas inferiores de los puentes.
El MOP estima que la ejecución de los trabajos tomará aproximadamente seis meses. Luego comenzará el periodo de mantenimiento preventivo establecido en el contrato, con el propósito de conservar las estructuras y mantener condiciones adecuadas de seguridad para los conductores.
La obra está a cargo del consorcio Puentes Modulares, integrado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holdings.
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