MOP inicia rehabilitación de 11 puentes Mabey de 25 años.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició la rehabilitación y mantenimiento de 12 puentes vehiculares en los distritos de Panamá y San Miguelito, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y extender la vida útil de estas estructuras.

De los 12 puentes incluidos en el proyecto, 11 son de tipo Mabey y fueron instalados hace más de 25 años. El MOP informó que los trabajos comenzaron de forma preliminar en tres estructuras: el puente de Balboa, al final de la Vía España; el que conecta la avenida 3 de Noviembre con la avenida Balboa; y el puente de acceso a Brisas del Golf.

El proyecto también contempla intervenciones en los puentes ubicados frente a la Dirección de Investigación Judicial y la Universidad Santa María La Antigua; además de los de Paraíso, Villa Lucre, Brisas del Golf 2, Los Pueblos, San Antonio, Las Acacias, la Asamblea Nacional y el cruce de la avenida Martín Sosa con la vía Transístmica.