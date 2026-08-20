Cepanim: MEF entrega $52.9 millones y mantiene activo el proceso a nivel nacional

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el programa Cepanim continúa avanzando a nivel nacional, con miles de beneficiarios atendidos durante los últimos meses.
De acuerdo con las cifras divulgadas por la entidad, entre el 15 de junio y el 14 de agosto de 2026, fueron atendidos 79,344 beneficiarios en todo el país.
Durante este periodo se entregaron un total de 227,929 certificados Cepanim lo que representa un monto de $52,913,318.45.
Cifras del programa Cepanim
El MEF reiteró que el proceso de atención y entrega de los certificados Cepanim se mantiene activo a nivel nacional, por lo que los beneficiarios pueden continuar realizando las gestiones correspondientes para acceder al programa.
La institución señaló que la iniciativa continúa desarrollándose en diferentes puntos del país como parte de las acciones destinadas a garantizar la entrega de estos beneficios a la población.
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