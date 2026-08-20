‘El Ritual del Origen’, la experiencia inmersiva que bucea en las raíces del café panameño

Detrás de una taza del exclusivo café panameño hay historias de familias ancestrales, las manos de pueblos indígenas, un clima singular, una tierra abonada por un volcán vivo y un proceso que cuida hasta los mínimos detalles.

Todo ese proceso minucioso cobró vida en El Ritual del Origen, una experiencia inmersiva que rinde tributo a la memoria y al trabajo detrás de cada grano de la mano de un equipo de reconocidos artistas panameños.

Celebrado durante el evento anual de La Cosecha, en el montañoso pueblo de Boquete, considerado la cuna del café panameño y ubicado en una provincia fronteriza con Costa Rica, ese “ritual” sumergió a los presentes en una aventura visual, sonora y degustativa marcada por recursos locales.

Todo ello ocurrió dentro de la propia infraestructura donde se procesa el grano, conocida como ‘beneficio’, de la empresa cafetera Kotowa, una de las marcas más veteranas de Panamá y dirigida desde hace generaciones por la familia Koyner.

La experiencia estuvo acompañada por la lluvia y los vientos característicos de la zona, condiciones que contribuyen a las particularidades del café.

Las camas de café, música de un cafetal y un menú sin cafeína

Allí, casi una veintena de camas usadas para secar el café colgaban del techo. Estas fueron pintadas con tonos verdosos por la artista plástica Momo Magallón con su propio cuerpo para dar formas circulares que simulaban los granos del café.

“Queríamos resaltar esos procesos y afianzar la memoria de las personas con el beneficio, que es muy cultural y donde llegan los agricultores a traer el café (...); rescatar la memoria y resaltar todo lo que hay detrás de una taza de café”, dijo a EFE Magallón, la artista detrás de la obra bautizada como ‘Piel Extendida’.

La obra de Magallón estuvo acompañada por la actuación audiovisual ‘Buna’ (café en lengua amhárica) del artista local Diego Emilio Pitti que mezcló paisajes visuales con sonidos captados en las fincas cafetaleras de ese pueblo mientras estaba “conectado” a una planta de café que traducía sus variaciones eléctricas en música y video en tiempo real.

La experiencia incluyó también un discurso sobre el proceso del café, interpretado por la joven Sofía Araujo, ganadora del Concurso Nacional de Oratoria 2025, y escrito por la periodista panameña Miroslava Herrera, además de un microconcierto de cierre del guitarrista Ricardo Pinzón, que combinó folclore y jazz.