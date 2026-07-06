Mulino anuncia nueva licitación del teleférico de San Miguelito

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este lunes 6 de julio que el proyecto del teleférico de San Miguelito dio un nuevo paso con la publicación de los pliegos de una nueva licitación para su desarrollo integral.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario confirmó que el proceso ya está en marcha.

“El Teleférico de San Miguelito va. Se han subido los pliegos para los servicios de diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la instalación, la integración, las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa del Proyecto Teleférico de Panamá y San Miguelito, con opción de mantenimiento”, escribió Mulino.

La licitación comprende todas las fases del proyecto, desde el diseño y los estudios técnicos hasta la construcción, instalación, certificación, operación inicial y una opción de mantenimiento posterior.