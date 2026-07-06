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Mulino anuncia nueva licitación del teleférico de San Miguelito

La licitación comprende todas las fases del proyecto.
La licitación comprende todas las fases del proyecto. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 06/07/2026 13:39
La licitación comprende todas las fases del proyecto, desde el diseño y los estudios técnicos hasta la construcción, instalación, certificación

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este lunes 6 de julio que el proyecto del teleférico de San Miguelito dio un nuevo paso con la publicación de los pliegos de una nueva licitación para su desarrollo integral.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario confirmó que el proceso ya está en marcha.

El Teleférico de San Miguelito va. Se han subido los pliegos para los servicios de diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la instalación, la integración, las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa del Proyecto Teleférico de Panamá y San Miguelito, con opción de mantenimiento”, escribió Mulino.

La licitación comprende todas las fases del proyecto, desde el diseño y los estudios técnicos hasta la construcción, instalación, certificación, operación inicial y una opción de mantenimiento posterior.

El anuncio se produce pocos días después de que el mandatario reiterara, durante su informe por el segundo año de gestión, que el teleférico de San Miguelito es una de las principales obras de infraestructura impulsadas por su administración.

En ese discurso, Mulino aseguró que el Gobierno continúa avanzando en la estructuración técnica y financiera del proyecto, el cual busca mejorar la movilidad de miles de residentes del distrito de San Miguelito.

”Avanzamos en la estructuración técnica y financiera para poner en marcha una obra que transformará la movilidad de miles de panameños”, manifestó entonces el presidente.

El teleférico forma parte del paquete de proyectos de transporte promovidos por el Ejecutivo, que también incluye la adquisición de nuevos trenes para la Línea 1 del Metro de Panamá, la planificación de la Línea 2A, la extensión de la Línea 3 hacia Ciudad del Futuro y el desarrollo del tren Panamá-David.

Con la publicación de los pliegos, el proyecto entra en una nueva etapa administrativa que permitirá iniciar el proceso para seleccionar a la empresa responsable de ejecutar una de las obras de movilidad más esperadas para el distrito de San Miguelito.

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