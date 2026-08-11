Mulino destaca avance de Panamá como Hub Digital tras anuncio de nuevos cables submarinos de Google

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, destacó este martes 11 de agosto el avance del país en su estrategia para convertirse en un Hub Digital regional, luego de que Google anunciara una nueva expansión de su infraestructura de red en las Américas.
A través de su cuenta en X, el mandatario se refirió al proyecto Americas Connect, presentado por la compañía tecnológica, que contempla la construcción de tres nuevos sistemas de cables submarinos y nuevas conexiones para ampliar la capacidad de interconexión digital en la región.
“Panamá avanza como Hub Digital. El anuncio de Google, a través de Americas Connect con nuevos cables submarinos, abre oportunidades para Panamá y la región en una nueva era digital que transformará el futuro”, escribió Mulino.
De acuerdo con el anuncio de Google, Americas Connect incorpora los sistemas de cables submarinos Alisios, Canoa y OlaLuz, además de una nueva ramificación del cable Firmina.
El cable Alisios tendrá una conexión entre República Dominicana, Panamá y Chile, colocando al país dentro de una nueva ruta de interconexión por el océano Pacífico.
Por su parte, Canoa conectará República Dominicana con Bermudas, mientras que OlaLuz enlazará República Dominicana con Florida, Estados Unidos.
Google también contempla una nueva ramificación de Firmina, que permitirá integrarlo con otros sistemas de cables de la compañía que ya operan en la región.
La incorporación de Panamá a la ruta de Alisios permitirá establecer conexiones alternativas entre Chile y el país, al tiempo que facilitará el acceso hacia distintas regiones donde Google Cloud mantiene infraestructura en Estados Unidos.
La nueva red también permitirá establecer conexiones con rutas del Caribe que enlazan con la costa este estadounidense y Europa.
Para Panamá, esta infraestructura representa una oportunidad para fortalecer su posición como punto estratégico de interconexión digital en América Latina, especialmente ante el crecimiento de servicios en la nube, centros de datos y tecnologías relacionadas con inteligencia artificial.
El anuncio de Google se suma a la estrategia que el Gobierno panameño ha planteado para posicionar al país como un centro regional de infraestructura tecnológica.
Mulino ha señalado anteriormente que Panamá busca atraer inversiones relacionadas con inteligencia artificial, centros de datos, conectividad y servicios digitales, aprovechando su ubicación geográfica y su papel histórico como punto de conexión entre distintas regiones.
La instalación y expansión de cables submarinos constituye uno de los elementos fundamentales de esta estrategia, debido a que estas infraestructuras permiten transportar grandes volúmenes de información entre continentes y países.
La expansión de la red de cables submarinos puede incrementar la capacidad y resiliencia de las conexiones digitales, además de ofrecer rutas alternativas para el tráfico de datos.
La infraestructura también puede favorecer el desarrollo de servicios de computación en la nube y tecnologías que requieren una mayor capacidad de procesamiento y transmisión de información.
Para Panamá, el proyecto podría contribuir además a atraer nuevas inversiones tecnológicas, generar empleos especializados y fortalecer sectores vinculados con la economía digital.
El anuncio coloca nuevamente al país en el mapa de las grandes inversiones en infraestructura digital de la región, mientras el Gobierno busca consolidar su visión de Panamá como un Hub Digital para América Latina.
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