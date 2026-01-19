  1. Inicio
Mulino evalúa ‘compra especial’ para la CSS en reunión con ejecutivo de Microsoft

El presidente José Raúl Mulino a su llegada a Davos. Presidencia de la República | Cedida
Adolfo Berríos Riaño
  • 19/01/2026 14:55
El presidente conversó sobre una posible licitación para cinco entidades públicas y la Caja de Seguro Social

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este lunes 19 de enero con Chris Berry, vicepresidente de Industrias Públicas de Microsoft, en el marco del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza.

De acuerdo a un comunicado compartido por la Presidencia de la República, “El encuentro sentó las bases para un programa de apoyo con tecnología e inteligencia artificial en busca de soluciones para el área fiscal, el sistema de pensiones y el sector educativo”.

Detalla que también se evaluó la posibilidad de una compra especial de licencias para unas cinco entidades públicas y la Caja de Seguro Social (CSS).

“Los representantes de Microsoft ofrecieron apoyo en ciberseguridad y herramientas para mejorar el sistema de recaudación fiscal y manifestaron su interés en respaldar el programa de computadoras para estudiantes liderado por el Ministerio de Educación (Meduca)”, concluyó el comunicado.

