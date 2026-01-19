Mulino evalúa ‘compra especial’ para la CSS en reunión con ejecutivo de Microsoft

El presidente de la República, <b>José Raúl Mulino</b>, se reunió este lunes 19 de enero con <b>Chris Berry</b>, vicepresidente de Industrias Públicas de Microsoft, en el marco del <b>Foro Económico Mundial </b>celebrado en Davos, Suiza.De acuerdo a un comunicado compartido por la Presidencia de la República, 'El encuentro sentó las bases para un programa de apoyo con tecnología e inteligencia artificial en busca de soluciones para el área fiscal, el sistema de pensiones y el sector educativo'. Detalla que también <b>se evaluó la posibilidad de una compra especial de licencias para unas cinco entidades públicas y la Caja de Seguro Social (CSS).</b>'Los representantes de Microsoft ofrecieron <b>apoyo en ciberseguridad y herramientas para mejorar el sistema de recaudación fiscal y manifestaron su interés en respaldar el programa de computadoras para estudiantes liderado por el Ministerio de Educación (Meduca)</b>', concluyó el comunicado.