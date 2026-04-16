Mulino niega vínculos personales con aspirante a magistrado y la nueva defensora del Pueblo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, negó este jueves 16 de abril cualquier vínculo personal o político con la defensora del Pueblo, Ángela Russo, así como con el fiscal de Cuentas y aspirante a magistrado del Tribunal Electoral, Jaime Barroso, luego de cuestionamientos públicos sobre supuestas cercanías con el Órgano Ejecutivo.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de las Artes, Mulino reaccionó a señalamientos que apuntan a funcionarios responderían a líneas del Ejecutivo o serían figuras favorecidas dentro del proceso de selección de magistrados del Tribunal Electoral.

En el caso de Russo, el mandatario rechazó cualquier tipo de relación personal o política.

”Desde que yo era pasante la conozco, cuando ella estaba en un tribunal. No es mi amiga, no es mi compañera de fiestas, ni nada parecido”, afirmó el presidente, al insistir en que no existe vínculo cercano con la recién juramentada el pasado 13 de abril.

Sobre Jaime Barroso, Mulino también negó que exista relación personal y aclaró que no es “su fiscal de Cuentas”, sino un funcionario del Estado.

“Yo no tengo nada que ver con el señor Barroso”, sostuvo al tiempo que recalcó que el proceso de selección de magistrados del Tribunal Electoral corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional.

El mandatario también se refirió a versiones que señalan a Barroso como el “ungido” dentro del proceso de entrevistas para el cargo, una afirmación que el propio aspirante ha negado públicamente, aunque ha reconocido contar con apoyos dentro del Legislativo.

Mulino insistió en que las decisiones sobre estas designaciones son parte de la soberanía del pleno legislativo y afirmó que su rol como presidente se limita a mantener relaciones institucionales con los funcionarios que resulten electos, sin importar sus afinidades políticas.

“Yo simplemente tengo que llevarme bien con la mayor cantidad de funcionarios que quieran trabajar bien por el país”, concluyó.