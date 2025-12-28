  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Mulino ordena la inmediata restauración del monumento chino del Puente de las Américas

Las autoridades acordonaron la zona de destrucción del monumento,
Las autoridades acordonaron la zona de destrucción del monumento, Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/12/2025 12:46
El mandatario advirtió que esto no elimina las responsabilidades legales que pueden darse sobre el tema

El Gobierno Nacional comunicó este domingo que no comparte la destrucción del elemento cultural ancestral chino, ubicado en el Mirador del Puente de las Américas, el cual representa a una comunidad con 171 años de presencia en nuestro país.

También criticó que no comparte el procedimiento utilizado en nocturnidad, sin diálogo, sin aviso y sin comunicación con los sectores involucrados.

“De hecho, no hubo ninguna comunicación ni coordinación con el Gobierno en este sentido”, se lee en el comunicado.

En ese marco, reiteró el compromiso con la preservación de los derechos culturales que son derechos humanos. En consecuencia ordenó la inmediata restauración del monumento en su mismo lugar, coordinando acciones con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura.

“Adelantaremos las gestiones necesarias para la reconstrucción del monumento, como muestra de respeto a la comunidad a la que representa”, detalla el comunicado.

El Gobierno recomendó a la Alcaldía de Arraiján a escuchar a todas las comunidades y a preservar el patrimonio cultural y los derechos culturales en lugar de destruirlo, pues este representa la diversidad que engrandece a nuestra patria.

El presidente José Raúl Mulino anunció que en conjunto con el Ministerio de Cultura buscarán la posibilidad de no sólo reconstruir el monumento, sino otorgar un estatus de protección bajo Patrimonio Histórico para evitar incidentes similares en el futuro.

Mulino subrayó que, aunque el Estado intervenga para recuperar el monumento, la alcaldesa Stefany Peñalba sigue siendo responsable de sus actos ante la ley.

“Esa comunidad merece todo nuestro respeto”, puntualizó el jefe de Estado, quien pidió una investigación inmediata sobre los procedimientos técnicos que supuestamente justificaron la demolición.

El área de demolición fue acordonada.
El área de demolición fue acordonada. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
La demolición no fue impedimiento para que los visitantes llegaran al mirador.
La demolición no fue impedimiento para que los visitantes llegaran al mirador. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, comentó que desde el ministerio reafirman el compromiso con la memoria histórica, el respeto a la diversidad cultural y la protección del tejido social nacional y global que “nos une como país”.

“En el marco de las conversaciones sostenidas con el presidente, impulsaremos procesos de diálogo y acciones culturales que permitan recuperar y representar adecuadamente la memoria y el valioso aporte de la comunidad china en Panamá, en espacios físicos construidos desde el consenso, el respeto y la participación”, escribió Herrera, en su cuenta de X.

El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, por su parte, le propuso a la comunidad China de Panama hacer un nuevo monumento en la ciudad capital.

Con el objetivo, dijo, de reconocer su cultura e impacto al desarrollo de Panama no solo de los últimos 170 años sino los próximos 170 también.

“No reemplaza el daño hecho, pero recalca que panama es fortalecido y propulsado por su crisol de razas”, escribió Mizrachi en sus redes sociales.

VIDEOS
Lo Nuevo