Mulino ordena la inmediata restauración del monumento chino del Puente de las Américas

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, comentó que desde el ministerio reafirman el compromiso con la memoria histórica, el respeto a la diversidad cultural y la protección del tejido social nacional y global que 'nos une como país'.<i><b>'En el marco de las conversaciones sostenidas con el presidente, impulsaremos procesos de diálogo y acciones culturales que permitan recuperar y representar adecuadamente la memoria y el valioso aporte de la comunidad china en Panamá, en espacios físicos construidos desde el consenso, el respeto y la participación'</b></i>, escribió Herrera, en su cuenta de X.El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, por su parte, le propuso a la comunidad China de Panama hacer un nuevo monumento en la ciudad capital.Con el objetivo, dijo, de reconocer su cultura e impacto al desarrollo de Panama no solo de los últimos 170 años sino los próximos 170 también.<i><b>'No reemplaza el daño hecho, pero recalca que panama es fortalecido y propulsado por su crisol de razas',</b></i> escribió Mizrachi en sus redes sociales.