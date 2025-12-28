Mulino ordena la inmediata restauración del monumento chino del Puente de las Américas

El Gobierno Nacional comunicó este domingo que no comparte la destrucción del elemento cultural ancestral chino, ubicado en el Mirador del Puente de las Américas, el cual representa a una comunidad con 171 años de presencia en nuestro país.

También criticó que no comparte el procedimiento utilizado en nocturnidad, sin diálogo, sin aviso y sin comunicación con los sectores involucrados.

“De hecho, no hubo ninguna comunicación ni coordinación con el Gobierno en este sentido”, se lee en el comunicado.

En ese marco, reiteró el compromiso con la preservación de los derechos culturales que son derechos humanos. En consecuencia ordenó la inmediata restauración del monumento en su mismo lugar, coordinando acciones con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura.

“Adelantaremos las gestiones necesarias para la reconstrucción del monumento, como muestra de respeto a la comunidad a la que representa”, detalla el comunicado.

El Gobierno recomendó a la Alcaldía de Arraiján a escuchar a todas las comunidades y a preservar el patrimonio cultural y los derechos culturales en lugar de destruirlo, pues este representa la diversidad que engrandece a nuestra patria.

El presidente José Raúl Mulino anunció que en conjunto con el Ministerio de Cultura buscarán la posibilidad de no sólo reconstruir el monumento, sino otorgar un estatus de protección bajo Patrimonio Histórico para evitar incidentes similares en el futuro.

Mulino subrayó que, aunque el Estado intervenga para recuperar el monumento, la alcaldesa Stefany Peñalba sigue siendo responsable de sus actos ante la ley.

“Esa comunidad merece todo nuestro respeto”, puntualizó el jefe de Estado, quien pidió una investigación inmediata sobre los procedimientos técnicos que supuestamente justificaron la demolición.