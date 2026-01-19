Mulino se reúne con presidentes de Suiza y Singapur

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió en Davos con los presidentes de Suiza y Singapur en el marco del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).

En su reunión con el mandatario suizo, Guy Parmelin, Mulino acordó estrechar relaciones diplomáticas entre ambos países

Parmelin destacó su interés en conocer la estrategia de la marina mercante panameña, reconocida como la más grande del mundo debido al potencial logístico del país, junto a su Canal interoceánico.

Por su parte, el mandatario panameño destacó proyectos del Canal de Panamá como el reservorio de Río Indio, la construcción de puertos y un gasoducto.

El gobierno panameño ha solicitado la adhesión de Suiza al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá y recientemente se abrió una embajada de Panamá en la ciudad de Berna, capital del país europeo.

El café es el principal producto exportado por Panamá a Suiza. Por la parte suiza, los productos que destacan entre las exportaciones a Panamá son los de la industria farmacéutica, relojería, aparatos ópticos, bebidas alcohólicas, entre otros.

Mulino luego se reunió con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam. Invitó al sector empresarial de este país asiático a desarrollar más las inversiones en Panamá en los sectores de aviación, tecnología, energía y logística con el objetivo de aprovechar la plataforma de conectividad para acceder al mercado latinoamericano.

El presidente de Singapur se mostró interesado en intervenir para que la industria de aviación de su país retome operaciones en Panamá.

Ambos presidentes coincidieron en la necesidad de realizar una visita oficial a Singapur, en donde pueda darse un encuentro de misiones empresariales para concretar otras oportunidades de negocios.

Asimismo, se manifestó el interés de Panamá para que Singapur se convierta en un enclave estratégico en el proyecto de desarrollo de los semiconductores, debido a su alto grado de innovación.

Mulino aprovechó la oportunidad para invitar a su homólogo a que Singapur se adhiera al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Durante estas reuniones, el presidente Mulino estuvo acompañado por los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas); José Ramón Icaza (Canal) y Julio Moltó (Comercio e Industrias), además de Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.