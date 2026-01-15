Mulino sobre la basura en San Miguelito: ‘Esto no es un concurso de egos, el único interés es recoger la basura’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó que la intervención del Gobierno en la recolección de basura en San Miguelito responda a disputas políticas o personales y dejó claro que la decisión se tomó ante una crisis que amenazaba la salud y el bienestar de la población.

Durante su conferencia semanal de los jueves, el mandatario reaccionó a las declaraciones de la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y fue categórico al afirmar que la prioridad nunca fue una confrontación institucional.

'Esto no es un concurso de egos, esto es resolverle un problema a la población de San Miguelito', sostuvo Mulino, al recordar que el pasado 1 de enero el distrito se encontraba colapsado por toneladas de basura acumuladas durante meses, con calles intransitables y un escenario que ya rozaba una emergencia sanitaria.

El presidente explicó que la intervención se sustentó en el artículo No. 235 de laConstitución y en la ley que rige a la Autoridad de Aseo, que faculta al Estado a actuar cuando un problema municipal compromete el orden público y la salubridad pública.

“El único interés es recoger la basura”

Tras dejar clara su posición frente al tema del ego, Mulino respondió a señalamientos sobre supuestos intereses detrás de la medida y fue aún más directo.

'¿A qué interés se refiere la señora esta? El único interés que tenemos es recoger la basura', afirmó.'A lo mejor en el plan que había antes sí existían intereses cruzados, pero qué interés puede tener la Autoridad de Aseo en recoger basura', añadió.

El mandatario también aclaró que los fondos que la empresa ENSA transferiría al Municipio de San Miguelito por el cobro de la tasa de aseo no seguirán siendo entregados, al subrayar que el Estado no asumirá la operación mientras entrega recursos sin control.

Por su lado, Hernández expresó que le preocupaba que Mulino “ni siquiera tengan claro cómo se manejaba la tasa de aseo ni a dónde se destinaban esos fondos”.

"Esa tasa nunca ingresó a la Alcaldía de San Miguelito; siempre fue transferida directamente a Revisalud. Esto evidencia un preocupante desconocimiento e improvisación", recordó Hernández.

'No es verdad que le vamos a dar la plata a la alcaldesa y quedarnos nosotros con la basura', recalcó.

En ese contexto, Mulino destacó el esfuerzo del Gobierno para cumplir con las obligaciones laborales de los trabajadores de Revisalud, adelantando que existe un plan alternativo del Estado para cubrir prestaciones que rondan 1,5 millones de dólares, con el fin de evitar afectaciones a los colaboradores.

'Aquí no hay ningún negociado ni ningún negocio. El interés es recogerle la basura al pueblo de San Miguelito y que no vengan a tirar cortinas de humo donde no las hay.', sentenció.

Apoyo técnico y continuidad del servicio.

Más adelante, el presidente destacó la coordinación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, al anunciar que la acumulación de desechos había comenzado a afectar tuberías de agua potable en varios sectores del distrito, lo que elevaba el riesgo sanitario.

Esta articulación permitió intervenir decenas de puntos críticos y evitar que la crisis de basura derivara en un problema mayor de salud pública.

Por su parte, Ovil Moreno Marín, administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), confirmó que la entidad asumirá de manera formal y programada la recolección de basura en San Miguelito.a partir del lunes 29.

Moreno Marín informó que en 14 días de trabajo continuo se han recogido más de 3,500 toneladas de basura, se han atendido más de 250 puntos críticos y se logró estabilizar un distrito que, según dijo,estaba al borde del colapso.

El Ejecutivo reiteró que la intervención no busca protagonismos ni confrontaciones, sino garantizar un servicio continuo y proteger la salud de los más de 280 mil habitantes de San Miguelito, dejando claro que aquí no hay egos ni intereses ocultos, solo una urgencia que debe resolverse.