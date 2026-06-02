Mulino veta proyecto que buscaba regular los envases de espuma para alimentos

<b>Durante la discusión legislativa, Afú sostuvo que la iniciativa no buscaba</b> afectar a las empresas que actualmente operan en el sector, sino establecer reglas claras para reducir la contaminación derivada de los residuos plásticos y fomentar la adopción de tecnologías más sostenibles.El diputado también argumentó que la legislación permitiría mantener la competitividad económica y los empleos asociados a la actividad industrial, mientras impulsaba mejoras ambientales mediante la sustitución gradual de los productos convencionales.