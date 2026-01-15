Multa y acuerdos de pena permitieron recuperar más de $84 millones en el caso Odebrecht

La fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo en declaraciones a los medios de comunicación al termina el cuarto día de la audiencia del caso Odebrecht detalló que el Estado panameño ha recuperado más de 84 millones de dólares.

De los más de 84 millones de dólares recuperados un total de 70 millones de dólares son los que han pagado la empresa Odebrecht por la multa que le fue impuesta.

Además, alrededor de 10.3 millones de dólares fueron recuperados luego de los acuerdos de arreglo de pena con algunos de los imputados.

Morcillo detalló que durante este proceso del caso Odebrecht se han recuperado tanto dinero y bienes. También se han localizado e incautado cuentas en el extranjero de los involucrados en el cobro de sobornos de la empresa brasileña.

Estas declaraciones surgen en el segundo día que la Fiscalía Anticorrupción presenta las pruebas extraordinarias que esta aportando al proceso, las cuales fueron obtenidas luego de cerrado el auto de llamamiento a juicio.

Durante la explicación sobre esas pruebas Morcillo detalló a los medios de comunicación que esa documentación fue obtenida mediante la asistencia judiciales internacionales, entre ellos Estados Unidos y Perú.

Estas pruebas consisten en un total de 10,939 páginas obtenidas mediante la asistencia judicial en Estados Unidos.

Al presentarse estas pruebas documentales los equipos de la defensa de los presuntos implicados solicitaron a la jueza revisarlos.

Por lo cual, la jueza Baloisa Marquínez decreto un receso hasta este miércoles 21 de enero. Durante este periodo los abogados defensores podrán obtener una copia digital de los tres juegos de pruebas obtenidas.

En tanto, la fiscal aprovechó para recordar que también los equipos de los abogados defensores podrán presentar pruebas extraordinarias a la jueza del caso.

Las defensas podrán presentar las pruebas luego del periodo de emisión de conceptos de Marquínez de las pruebas extraordinarias presentas por la Fiscalía Anticorrupción.

Durante ese periodo la Fiscalía también podrá expresar su opinión, por lo que podrá objetarlas o admitirlas.