Jueza decreta receso en el juicio Odebrecht para revisión de nuevas pruebas

La jueza Baloisa Marquínez decretó la mañana de este jueves 15 de enero un receso en el juicio Odebrecht hasta las 2 de la tarde.

El receso es para dar tiempo al Ministerio Público a presentar la versión digitalizada de las pruebas extraordinarias para que la defensa las revise.

El miércoles, los abogados defensores pidieron suspender el juicio por 5 días para revisar los documentos.

La jueza no accedió a suspender el juicio, pero dio un plazo hasta el miércoles de la próxima semana para revisar las nuevas pruebas antes que se decida si son admitidas.

Se trata de varios documentos, principalmente provenientes de asistencias judiciales de otros países, como Perú, Antigua y Barbuda, Estados Unidos y el principado de Andorra.

Se trata de tomos voluminosos. Solo de Estados Unidos, se revisarán 10.939 fojas.