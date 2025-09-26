Municipio de Panamá revela costo del Paseo de las Estrellas

El Paseo de las Estrellas, o calle de las estrellas, forma parte de un plan estratégico del alcalde Mayer que apuesta a la proyección internacional de Ciudad de Panamá y que ha adoptado el eslogan 'City of Stars' (Ciudad de las Estrellas en inglés).'Les presento la calle de las estrellas: un permanente homenaje a las estrellas que ponen a Panama a brillar! Artistas, deportistas, autores, músicos y personalidades a la cual se les rinde un homenaje permanente y publico por su aporte a la patria! Un nuevo atractivo turístico y fuente de inspiración para los jovenes que aspirarán a un dia tener su nombre inmortalizado en el camino de las estrellas', publicó el alcalde en su cuenta de X.La recepción ha sido mayormente positiva, aunque críticos en redes sociales han expresado su inconformidad con que se utilice un eslogan en inglés y no en castellano, mientras que otros cibernautas compartieron imágenes de la Calle Uruguay completamente inundada durante los aguaceros de esta semana apuntando a necesidades urgentes que deben ser atendidas por el municipio.Por el momento, el alcalde mantiene su apuesta a proyectar la imagen panameña y atraes turismo, sugiriendo incluso la creación de un certamen llamado 'Premios Lo Nuestro'.