Municipio de Panamá revela costo del Paseo de las Estrellas

El Paseo de las Estrellas es la más reciente atracción turística promovida por el Municipio de Panamá. Celebridades como Roberto “Mano de Piedra Durán”, Omar Alfanno, Olga Sinclair y Román Torres fueron inmortalizados a través de placas colocadas en Calle Uruguay. Documentos publicados en el sitio web del municipio revelan el costo total de esta iniciativa. El contrato para el servicio de confección e instalación de estrellas en mármol para el proyecto tuvo un costo de 22.923 dólares y fue adjudicado a la empresa CMPS, S.A.

La contratación

En el acto público participaron un total de cuatro empresas, dos de ellas con precios más bajos, pero CMPS, S.A. fue el precio más bajo entre las dos que cumplieron con todos los requisitos. Específicamente, las empresas Soluciones LML Group, S.A. y Sign Systems, no presentaron idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, experiencia como proponente, ni paz y salvo municipal, de acuerdo al acta de apertura de propuestas. De acuerdo a la orden de compra, cada estrella tiene un costo de 848 dólares con 11 centavos. Se confeccionaron 20 estrellas de cinco puntas con medidas de 60 por 60 centímetros grabadas con láser en piedra color dorado. Los sobres tienen garantía de 6 meses y las placas de mármol y granito cuentan con garantía de un año.

La empresa

Según el Registro Público, CMPS, S.A. es una sociedad presidida por Ericka Itzel Estrada Castillo. Su nombre original era Factory Parts Panama, S.A., pero el 13 de junio de 2024, unas semanas antes de iniciar la actual administración gubernamental, modificaron su pacto social, cambiaron la directiva y adoptaron el nombre CMPS, S.A. Por otra parte, en el portal Panama Emprende, la empresa CMPS Panama, cuya representante legal era Ericka Itzel Estrada, aparece como que inició operaciones en octubre de 2020, pero su aviso de operación fue cancelado en marzo de 2021 debido a que “nunca operó”. De acuerdo al aviso de operación, la empresa se dedica a “actividades especializadas de construcción; servicios informáticos de alquiler y leasing de equipos tecnológicos en general, soluciones de comunicaciones, soporte y mantenimiento de equipos tecnológicos, desarrollo de software en diferentes plataformas y todos sus negocios conexos”, además de “otras actividades de tecnología de información y servicio de computadoras”.

Proyección